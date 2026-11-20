Netflix zveřejnil oficiální trailer k polskému
dramatu Revolta spolu s datem premiéry. Podle tiskové zprávy Netflixu vychází seriál ze skutečných událostí roku 1989, kdy Polskem otřásly jedny z největších vězeňských vzpour v poválečné Evropě. Šestidílný seriál bude mít premiéru 9. prosince. O čem je polský seriál Bunt?
Polsko na konci roku 1989 slaví svobodu a změny. Za zdmi věznic ale dál vládne násilí a krutost dozorců, kteří sloužili ještě za stanného práva. Seriál sleduje dva bývalé spoluvězně, z nichž každý skončí na jiné straně zdi.
ČTĚTE TAKÉ: Poláci znovu ukazují, jak se dělají kriminálky. HBO Max má mrazivý thriller, který šlape na paty severským hitům
Vzbouřené vězně vede Reagan, kterého hraje
Borys Szyc. Jeho bývalého spoluvězně Janka Chmielewského, ze kterého se mezitím stal mladý politik s dobrými konexemi, ztvárnil Filip Pławiak. Do dění vstupuje i vězeňská psycholožka Agnieszka Czajka v podání Anity Szepelské, která se snaží systém změnit zevnitř.
Vzpoura začne jako požadavek na amnestii. Podle Netflixu se ale postupně změní v zoufalý boj o důstojnost a přežití, a to z pohledu vězňů, dozorců i úředníků.
Foto: Netflix Skutečná vzpoura ve věznici v Czarném
Podle nizozemského webu
FilmVandaag seriál vychází ze vzpoury ve věznici v Czarném na Pomořansku. Napovídá tomu i datum premiéry, právě 9. prosince 1989 totiž vzpouru v Czarném ukončil zásah policie.
Polský Sejm v listopadu 1989 schválil amnestii, ale recidivisty z ní vyřadil. Senát navrhoval ji rozšířit, jenže poslanci jeho úpravu 7. prosince odmítli. Podle polského webu
Historia se to vězni v Czarném dozvěděli z televizních zpráv a ještě ten večer se vzbouřili.
Ve věznici tehdy sedělo kolem 1 500 mužů, většinou recidivistů. Rozbíjeli vybavení, stavěli barikády, zakládali požáry a dostali se i ke zbraním ze zbrojnice. Asi tisíc z nich se podle tehdejší zprávy agentury AP, kterou otiskl americký deník
Deseret News, pokusilo prorazit hlavní bránu.
ČTĚTE TAKÉ: Za vraždu rodičů dostala 39 let. Ve vězení už není a Netflix jí měl za účast v dokumentu zaplatit dva miliony
Dne 9. prosince do věznice vtrhly jednotky milice včetně protiteroristů a vězeňská služba, a to branami i z vrtulníků. Podle polského
Rádia Weekend FM zemřelo šest vězňů a šlo o nejkrvavější vzpouru v poválečných polských věznicích. Ve stejné době se bouřili i vězni v Goleniowě a Nowogardu.
Kdo za seriálem Bunt stojí?
Režie se ujali Mateusz Rakowicz a Marek Lechki, scénář napsali Łukasz Bluszcz a Marcin Kubawski. Bluszcz před lety koprodukoval dokument o těchto událostech a příběh ho od té doby nepustil.
„Inspirovali jsme se skutečnými událostmi, jedněmi z největších poválečných vzpour v Evropě, které proběhly v Polsku v roce 1989,“ uvedl scenárista v tiskové zprávě. Rakowicz dodal, že chtěl jít dál než klasické vězeňské drama a vyprávět příběh z pohledu postav, který diváka udrží v napětí až do konce.
Netflix v posledních letech sází na polská dramata
podle skutečných událostí, připomeňme třeba minisérii Heweliusz o potopení trajektu z roku 1993. Bunt ale míří jinam. Podle režiséra má mít velkolepost akčního filmu, takže fanoušky drsných vězeňských příběhů typu Útěk z vězení by neměl minout.
Vyjde přesně 37 let ode dne, kdy vzpoura v Czarném skončila. Polský seriál Bunt bude mít na Netflixu premiéru 9. prosince. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Zdroje: Netflix, FilmVandaag, Historia.org.pl, Deseret News, Weekend FM