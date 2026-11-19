Princip je překvapivě jednoduchý: noční bezpečnostní kamery vidí ve tmě díky infračervenému záření, které samy vysílají. Mac Pierce zabudoval do běžné mikiny s kapucí dvanáct výkonných infračervených LED diod, které vysílají světlo zpět směrem k objektivu kamery. Ta se pokusí přizpůsobit nadměrnému množství světla, automatická expozice přestane správně fungovat a obličej nositele na záznamu zmizí v bílé záři. Celý projekt včetně seznamu součástek, schémat a podrobného návodu na sestavení autor zveřejnil zdarma na svém webu pod otevřenou licencí CC BY-NC 4.0. Materiálové náklady se podle jeho vlastního návodu pohybují kolem 5 500 Kč. Než se ale kdokoliv nadchne představou, že se stane neviditelným, je potřeba zdůraznit jednu zásadní věc: mikina funguje pouze proti nočním infračerveným kamerám v prostředí s minimálním osvětlením. Za denního světla, v osvětleném interiéru nebo proti běžným kamerám bez nočního režimu je prakticky neúčinná.
Jak přesně mikina oslepuje kamery
Infračervené záření se nachází těsně za červenou částí viditelného spektra. Lidské oko ho nedokáže vnímat, ale kamerové senzory na něj reagují velmi citlivě, jak vysvětluje NASA. Moderní bezpečnostní kamery s režimem day/night v noci mechanicky odklopí takzvaný IR-cut filtr, přepnou se do černobílého režimu a začnou pomocí infračervených diod osvětlovat okolí. Díky tomu dokážou zaznamenávat obraz i za tmy. Právě této vlastnosti Pierce využívá a obrací ji proti samotným kamerám.
Dvanáct infračervených LED diod umístěných na malých deskách plošných spojů je rozmístěno kolem ramen, horní části hrudi a kapuce. Jednotlivé moduly jsou připevněné k látce a propojené s řídicí elektronikou a powerbankou ukrytou uvnitř mikiny. Důležitou součástí projektu je také takzvaný strobovací režim. LED diody v něm neblikají náhodně, ale v přesně nastavených intervalech, které mají co nejvíce narušit automatické nastavení expozice kamery. Výsledkem je záznam, na kterém místo obličeje vidíte zářící skvrnu a místo jasně rozpoznatelné siluety pouze rozmazanou bílou plochu.
Pierce v návodu výslovně upozorňuje, že mikina nikoho „neudělá neviditelným“. Pouze ztěžuje rozpoznání obličeje na záznamu z noční infračervené kamery. Pokud navíc někdo sleduje obraz z kamery v reálném čase, může svítící postava naopak okamžitě upoutat jeho pozornost.
Návod zdarma, stavba za odpoledne, ale ne pro každého
Na autorově projektové stránce je ke stažení archiv ZIP, který obsahuje kompletní seznam potřebného materiálu, návrhové soubory, referenční fotografie a podrobný návod na sestavení. Samostatně je k dispozici také PDF s instrukcemi ve verzi 1.0 z února 2023. Projekt tehdy autor veřejně představil mimo jiné v rozhovoru pro Motherboard/VICE.
Samotnou textilní část Pierce označuje za jednoduchou. Stačí běžná, ideálně silnější mikina s kapucí bez výrazného loga. S elektronikou je to ale podstatně složitější. Autor ji hodnotí jako středně náročnou a upozorňuje, že vyžaduje pájení, práci s drobnými součástkami SMD a ideálně také přístup k zařízení pro reflow pájení nebo vybavení makerspacu. Kdo nikdy nedržel páječku v ruce, bude pravděpodobně potřebovat pomoc zkušenějšího člověka.
Pokud jde o cenu, údaj „kolem 200 dolarů“ pochází z rozhovoru pro VICE. Pierceův vlastní návod ale počítá s materiálovými náklady přibližně 250 dolarů, tedy zhruba 5 450 Kč bez poštovného. Běžné součásti, jako jsou mikina, nitě nebo powerbanka, seženete v Česku snadno. U specializovaných komponent, například konkrétních infračervených LED a řídicích desek, autor odkazuje na americké distributory Adafruit, SparkFun a DigiKey. Dostupnost všech totožných součástek na českém trhu se nám ověřit nepodařilo, část z nich ale DigiKey zasílá také do Evropy.
Proč to někoho vůbec napadlo a kolik kamer nás sleduje
Pierce má podle rozhovoru pro Motherboard dva hlavní důvody, proč projekt vytvořil. Chce lidem nabídnout možnost „odhlásit se“ ze sledování a zároveň ukázat, že ani sledovací technologie nejsou neomylné. Nejde přitom o jeho první podobný projekt. Už v roce 2019 představil Opt-Out Cap, kšiltovku za necelých 700 Kč, která mechanicky zakrývá obličej a ztěžuje jeho rozpoznání automatizovaným systémům. Mikina je dalším krokem v tomto směru: je dražší a složitější na výrobu, ale zaměřuje se na jiný typ kamer.
V českém prostředí má projekt poměrně konkrétní rozměr. Podle údajů Smart Prague bylo v roce 2025 do pražského městského kamerového systému integrováno 4 929 kamer. Ministerstvo vnitra popisuje městské kamerové systémy jako běžný nástroj dohledu v exponovaných lokalitách, na náměstích, v pěších zónách, dopravních uzlech i na sídlištích. Policie ČR navíc provozuje systém CAKV, který slouží k automatické kontrole vozidel. Podle odpovědi Policejního prezidia na žádost o informace ze září 2023 bylo do systému připojeno 669 zdrojových kamer a obrazová data do něj poskytují také další subjekty. Kamerový dohled zkrátka není abstraktní téma, ale součást každodenního života ve městech.
Limity, právo a protiopatření
Než se kdokoliv pustí do pájení infračervených LED diod do kapuce, je dobré vědět, co mikina skutečně dokáže a kde jsou její limity:
- Nefunguje za denního světla. Sluneční záření nebo silné umělé osvětlení převáží účinek infračervených LED a kamera může pracovat v běžném režimu s nasazeným IR-cut filtrem.
- Nefunguje na příliš krátkou vzdálenost. Pierce uvádí, že ve vzdálenosti menší než přibližně 3,5 metru od kamery účinek slábne nebo zcela mizí.
- Výrobci kamer se mohou bránit. Podle technické dokumentace společnosti Axis mohou provozovatelé upravit intenzitu infračerveného přísvitu, parametry expozice nebo kombinovat noční kamery s běžným viditelným osvětlením. Tím lze účinek mikiny omezit.
- Existují i jiné přístupy. Projekt CV Dazzle designéra Adama Harveyho využívá make-up a účesy, které mají zmást algoritmy pro rozpoznávání obličejů. Jde o levnější a dostupnější řešení, zaměřuje se ale na jiný problém než mikina s infračervenými LED.
A co česká legislativa? Přímý zákaz nošení oděvů vybavených infračervenými LED diodami jsme v českých právních předpisech nedohledali. Úřad pro ochranu osobních údajů se zabývá především pravidly, která musí dodržovat provozovatelé kamerových systémů, nikoliv lidé, kteří se kamerovému dohledu snaží vyhnout. To ale neznamená, že použití mikiny nemůže mít za určitých okolností právní důsledky. Záleželo by na konkrétním místě, způsobu použití a účelu. Pokud by například rušení kamer souviselo s jiným protiprávním jednáním, situace by se samozřejmě posuzovala odlišně.
Zbraň, nebo zrcadlo?
Pierce svůj projekt nenabízí jako hotový výrobek. Na webu najdete pouze formulář pro zájemce o případnou budoucí sadu součástek, nikoliv možnost okamžitě koupit hotovou mikinu. Camera Shy Hoodie je především technologickou demonstrací a určitým prohlášením. Ukazuje, že sledovací systémy mají svá slabá místa a že k jejich odhalení mohou stačit součástky za přibližně 5 500 korun a několik hodin práce s páječkou.
Nejzajímavější je podle nás paradox celého projektu: Pierce obrací proti nočním kamerám přesně ten princip, na kterém samy fungují. Infračervené záření jim umožňuje vidět ve tmě, ale stejné záření může jejich schopnost zachytit čitelný obraz výrazně omezit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík