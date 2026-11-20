Zahrádka dnes podle Pracného vypadá trochu jinak než ve chvíli, kdy se do ní jako nadšený zahrádkář pustil. Les se posunul blíž a on ji podle svých slov alespoň občas poseká. Zpočátku měl ovšem podstatně větší plány. Postavil skleník a v něm se pokoušel vypěstovat rajčata. Pracný vzpomínal, že se jeho ženě místo pro skleník příliš nezamlouvalo. Skleník proto přesunul celý jinam, přesto se mu ani tam úrodu nepodařilo zachránit. Rajče podle něj vyrostlo a potom zčernalo.
Ve studené vodě jí tatínek ukazoval první tempa
K vlastním zastávkám při návštěvě chalupy má zase co říct Petra Černocká. Hostům prý rovnou říká, že si musejí prohlédnout jezírko. Zná ho od dětství a pamatuje si hlavně studenou vodu, která sem přitéká z lesa. Na kraji se dalo pozvolna vstupovat do vody a její tatínek právě tam dětem vysvětloval, jak mají pracovat rukama a nohama. Jak hluboké jezírko ve skutečnosti je, zpěvačka podle svých slov neví. Když ji při návštěvě zastihli za teplejšího počasí, měla přesto chuť jít se zase vykoupat.
V Praze měla po stěhování úplně jiný dům
Vedle Kytlice má zpěvačka zázemí také v Praze. Z vinohradského činžovního bytu se přestěhovala do řadového domu ve Strašnicích. Dům byl při koupi v dobrém stavu a Černocká si ho během dalších let nechala postupně zrekonstruovat. Venkovská chalupa má v jejím životě jinou úlohu. Je to místo spojené s dětstvím, kam se s manželem vrací i v dospělosti. Každý z manželů při prohlídce ukázal kousek okolí, který dobře zná. Černocká si vybavila, jak ji tatínek učil plavat, zatímco Pracný vzpomínal na své pěstitelské pokusy.
Společně jezdí z domova také za prací
Čas, který spolu manželé tráví, se zdaleka neomezuje na letní návštěvy chalupy. Podle Černocké spolu hodně jezdí na vystoupení a v jejich společném životě hraje velkou roli i pes. V říjnu Černocká vyprávěla, jak se dá jeho prostřednictvím úplně jednoduše naznačit, kdo by s ním mohl vyjít ven. Jiří jí zase dokáže mluvit do vaření ještě dřív, než na něj dojde, a připomenout třeba množství smetany. Zpěvačka si z podobných drobností podle vlastních slov dovede udělat legraci. Úplně stejným způsobem se nakonec vypráví i o skleníku, který sice dostal nové místo, ale rajčata jim stejně nenadělil.
lifee.cz, zeny.iprima.cz, idnes.cz