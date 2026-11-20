V posteli lidé obvykle tráví několik hodin, proto je velmi důležité udržovat toto místo řádně čisté. Povlečení byste měli prát poměrně často a jednou za čas ho úplně vyměnit.
Většina lidí je zvyklá prát povlečení postele jednou za dva týdny nebo až v momentě, kdy je špinavé a znatelně zapáchá. Tato doba je však příliš dlouhá, a to zejména proto, že se na látce každý den usazují různé
nečistoty, včetně tělesných sekretů, prachu nebo také roztočů (jestliže spíte s domácím mazlíčkem, tak i jeho chlupy). Abyste si tedy zachovali své zdraví v pořádku a mohli klidně spát, měli byste dodržovat správná doporučení, říká doktorka Alana Biggers. Jak často měnit a prát povlečení
Prát povlečení se doporučuje jednou týdně.
V látce se totiž může hromadit spousta nečistot, které nevidíte, a to včetně nespočetného množství odumřelých kožních buněk, roztočů, nebo dokonce také výkalů či jiných tělesných tekutin a hmot. Povlečení byste také měli prát častěji v těchto případech: trpíte alergií nebo astmatem a jste citliví na prach máte infekci či lézi, která se dostává do kontaktu s povlečením a polštáři nadměrně se potíte ve vaší posteli spí domácí mazlíček jíte v posteli chodíte spát bez sprchy spíte nazí
Pokud tedy neperete povlečení pravidelně, vystavujete se plísním, bakteriím, pylům a zvířecím chlupům, které se na něm běžně zachycují. Stejně jako tělesné sekrety, pot a kožní buňky. Ačkoliv z toho nemusíte nijak závažně onemocnět, mohou se vám zhoršit ekzémy či kontaktní dermatitida. U lidí s astmatem a alergiemi pak může spánek na špinavém povlečení vést k výraznému zhoršení jejich příznaků.
Nejlepší způsob praní povlečení
Nejlepším způsobem, jak prát prostěradlo a ložní povlečení, je použití horké vody a vhodného pracího prostředku (vždy si přečtěte pokyny k praní uvedené na štítku a
perte povlečení na nejteplejší doporučený stupeň). Berte však na vědomí, že čím teplejší vodu použijete, tím více nečistot, bakterií a alergenů odstraníte. Jakmile budete hotovi, je také vhodné látku vyžehlit. Stejně tak je dobré dodržovat některá doporučení, jež udrží vaši postel čistou a svěží, jako je například: sprchování se před spaním odstraňováním make-upu před spaním vyhýbání se aplikaci pleťových vod, krémů a oleje těsně před spaním nejezte a nepijte v posteli nepouštějte své domácí mazlíčky na povlečení před ulehnutím do postele si z nohou nebo ponožek odstraňte všechny nečistoty Fotografie: Pixabay
Lůžkoviny, jako jsou zejména přikrývky a peřiny, byste měli prát každý týden nebo dva. Ujistěte se však, že holé polštáře či peřiny nejsou napadeny plísní (zejména ty péřové nebo s umělou výplní). Je vhodné je měnit každý rok či dva, popřípadě je přinést k odborníkovi, který vám je pomůže kompletně vyčistit. Postel je zázemí pro váš spánek, který je nedílnou součástí lidského zdraví. Každý by proto měl dbát na to, kde odpočívá.
Zdroj:
Healthline
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Prát povlečení se doporučuje 1x týdně: V látce se mohou hromadit nečistoty a roztoče zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.