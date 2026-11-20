Největší výrobce cihel a pálených tašek ukončí výrobu ve Stodě, závod opustí 100 lidí
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Největší výrobce cihel a pálených tašek ukončí výrobu ve Stodě, závod opustí 100 lidíZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 20.11.2026 11:01
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