pro mě dlouho patřil do kategorie Schwarzwaldský dort , na které se člověk psychicky moučníků chystá. Višně, šlehačka, čokoláda, několik vrstev, krém, chlazení. Nic, co by člověk začal péct jen tak mimochodem po obědě. Jenže časem mě napadlo, že jeho hlavní chuť se dá docela dobře přenést do obyčejné bábovkové formy. A překvapivě to není žádná náhražka z nouze. Těsto vyjde tmavé, vláčné, voní po kakau, skořici a mletých ořeších, se při pečení trochu schovají dovnitř a nechají v řezu višně šťavnatá místa. U nás je to přesně ten typ moučníku, kvůli kterému se někdo začne motat kolem trouby ještě dřív, než se stihne dopéct.
Tuhle
peču nejčastěji tehdy, když má dezert působit trochu slavnostněji, ale na klasický dort po patrech prostě není nálada. O její bábovku nadýchané struktuře rozhoduje hlavně sníh z bílků, který se do těsta přidává až na konci. Je to krok, který se dá snadno odfláknout. Nebo přeskočit, když člověk spěchá. Jenže na výsledku je to znát hned po prvním zakrojení.
Můj tip zní: Višně z kompotu nenechte jen pár vteřin okapat v sítku a hned je nesypte na těsto. Dejte jim čas a potom je ještě osušte papírovou utěrkou. Přebytečná šťáva se v troubě pustí do těsta a výsledek umí pokazit, střed pak není příjemně vláčný, ale spíš mokrý a bábovka se hůř krájí. Když jsou višně zvenku suché, v těstě dobře drží, ale uvnitř zůstanou šťavnaté. Recept na schwarzwaldskou bábovku s višněmi a mletými ořechy
Celková délka přípravy: přibližně 1,5 až 2 hodiny Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 250 g másla (pokojová teplota) 180 g cukru krupice 2 vanilkové cukry 5 vajec (žloutky a bílky zvlášť) 180 až 200 g hladké mouky 1 prášek do pečiva 2 lžíce kakaa 1 až 2 lžíce mleté skořice hrst mletých ořechů (vlašské, lískové nebo mandle – podle chuti) Višňová vrstva 1 sklenice kompotovaných višní (cca 350 g odkapaných) Na přípravu formy a dokončení máslo a hladká mouka nebo strouhanka na vymazání formy moučkový cukr na posypání Postup přípravy vláčné schwarzwaldské bábovky
1.
Nechte povolit máslo a vyšlehejte základ. Máslo dejte na chvíli do mikrovlnky, ale raději od něj neodcházejte. Nemá se rozpustit, jen povolit, aby šlo dobře šlehat. Potom ho vyšlehejte do světlejšího krému, přisypte cukr krupici a oba vanilkové cukry a šlehejte dál, dokud směs nezpění. Tady se nevyplatí spěchat, i když to tak na první pohled možná nevypadá.
2.
Oddělte žloutky od bílků a žloutky zašlehávejte do máslového základu postupně, jeden po druhém. Po každém krátce prošlehejte, aby se směs spojila. Bílky dejte stranou do opravdu čisté mísy, bez mastnoty a bez kousků žloutku. Za chvíli z nich budete potřebovat pevný sníh. Foto: Cooky.cz, Schwarzwaldská bábovka s třešněmi a kakaovým těstem: Recept, který jsem zkoušela znovu a znovu, než mi konečně vyšel přesně tak, jak má
3.
Přidejte kakao, skořici a mleté ořechy. Do mísy nasypte 2 lžíce kakaa, 1 až 2 lžíce skořice a hrst mletých ořechů. Promíchejte, až těsto ztmavne a začne vonět po kakau, koření a ořeších. Skořice tu nehraje jen roli voňavého doplňku; s kakaem a višněmi dává bábovce chuť, kvůli které připomíná schwarzwaldský dort.
4.
Zapracujte mouku s práškem do pečiva. Hladkou mouku promíchejte s práškem do pečiva a přidávejte ji do těsta po částech. Míchejte jen do chvíle, kdy zmizí suchá místa a hrudky. Těsto bude hustší, což je v pořádku. Není potřeba ho trápit zbytečně dlouhým šleháním.
5.
Ušlehejte tuhý sníh z bílků. Bílky vyšlehejte elektrickým šlehačem v čisté míse do pevného sněhu, který drží tvar a při naklonění mísy se nehýbe. Do těsta ho pak zapracujte stěrkou, opatrně, spíš pohyby odspodu nahoru. Nejde o závod. Čím víc vzduchu v těstě zůstane, tím lehčí bude hotová bábovka. Připravte formu a nalijte těsto
Bábovka s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení
6. Bábovkovou formu dobře vymažte máslem a vysypte moukou nebo strouhankou. U členitějších forem se vyplatí projet i všechny záhyby, protože právě tam se těsto rádo přichytí. Nalijte těsto do formy a povrch jen lehce srovnejte stěrkou.
7.
Rozložte višně. Kompotované višně nechte opravdu důkladně okapat a potom je osušte papírovou utěrkou. Rovnoměrně je rozložte po povrchu těsta. Během pečení se částečně propadnou dovnitř a v hotové bábovce vytvoří šťavnatá místa. V řezu to vypadá pěkně i bez složitého zdobení.
8.
Pečte v předehřáté troubě na 180 stupňů při horkovzdušném pečení zhruba 45 až 60 minut. Pro jistotu udělejte zkoušku špejlí nebo dřevěnou tyčinkou zapíchnutou do středu. Když vyjde čistá, bez syrového těsta, bábovka je hotová. Trouby se někdy chovají dost svéhlavě, takže od 40. minuty už ji raději hlídejte.
9.
Nechte vychladnout a vyklopte. Upečenou bábovku nechte ve formě 15 až 20 minut odpočívat, až potom ji opatrně vyklopte na rošt. Nespěchejte ani s cukrováním. Moučkový cukr patří až na studený povrch, na teplé bábovce by se okamžitě rozpustil a po pěkném poprašku by zůstala jen vlhká stopa. Foto: Cooky.cz, Schwarzwaldská bábovka s třešněmi a kakaovým těstem: Recept, který jsem zkoušela znovu a znovu, než mi konečně vyšel přesně tak, jak má Tipy redakce: Volba ořechů: Vlašské ořechy dají těstu výraznější, lehce nahořklou chuť, která se sladkými višněmi funguje velmi dobře. Lískové ořechy jsou jemnější a sladší, mandle zase připomenou trochu marcipán. Tady není potřeba nic složitě řešit, berte hlavně to, co máte doma a co vám chutná. Kakao vs. čokoláda: Pokud chcete výraznější čokoládovou chuť, nahraďte část kakaa 80 až 100 g rozpuštěné hořké čokolády a vmíchejte ji do máslové směsi. Těsto bude o něco hutnější, ale chuť získá větší hloubku. Čerstvé višně místo kompotu: V sezoně můžete sáhnout po čerstvých višních. Vypeckujte je a lehce obalte v mouce, aby při pečení neklesly až na dno formy. Kompotované višně jsou pohodlnější, čerstvé ale přidají ostřejší a živější chuť. Forma rozhoduje: Silikonovou formu většinou není nutné vymazávat, klasická kovová nebo smaltovaná forma si ale žádá máslo a mouku, případně strouhanku. Když se tenhle krok vezme moc rychle, bábovka se při vyklápění ráda rozlomí přesně v místě, kde to člověk nejméně potřebuje. Na chuti jí to neubere, ale slavnostní dojem tím trochu utrpí.
Adventní tvarohová bábovka je krásně vláčná a nadýchaná. Jednoduchý moučník pro příjemné sváteční chvíle
Osvědčená tvarohová bábovka s rozinkami a pistáciemi: Vyzkoušejte náš recept s postupem krok za krokem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková