Čínská značka BYD chce v Česku během následujících dvou let postavit až dvacet vlastních stanic s megawattovým nabíjením. Prozradil nám to produktový manažer společnosti David Vaculík, se kterým jsme mluvili přímo na pražském veletrhu e-SALON. Řeč ale přišla i na pickup Shark, bezpečnost baterií i na to, jak se Češi dívají na čínské vozy.
Nabíjení už za devět minut, i v mrazu
Do Evropy už míří druhá generace Blade Battery s vyšší hustotou a podporou megawattového nabíjení. Denza Z9 GT se s ní na 70 % dobije za pět minut a na 97 % už za devět minut. Do Česka dorazí nová baterie v únoru spolu s prvním modelem prémiové značky Denza, přičemž by mělo jít o velké sedmimístné SUV. „Majitelé elektromobilů v mrazu často zjistí, že jim baterie promrzla a u nabíječky nedostanou do auta deklarovaný výkon. Druhá generace Blade Battery si udrží plný nabíjecí výkon, takže se vám nabíjení v mrazu prodlouží asi jen o tři minuty,“ vysvětlil Vaculík.
V Evropě chce BYD postavit celkem 3000 megawattových stanic, v Česku jich pak má během dvou let vyrůst dvacet. „Začneme u dealerů a na hlavních tazích, hlavně tam, kde budeme prodávat modely, které megawattové nabíjení umí. Budou to naše stanice, budeme je stavět i provozovat. Nebude to technologie, kterou bychom někomu propůjčovali,“ zdůraznil.
Megawattová nabíječka by normálně navíc potřebovala obrovský rezervovaný výkon ze sítě. BYD to ale hodlá řešit jinak. „U stanic budou velká bateriová úložiště. Ze sítě tak bude stačit třeba 100 nebo 150 kW a výkon pro nabíjení auta dodají baterie.“
Podvozek plug-in hybridů BYD Super DM, zdroj: Dotekománie
Baterie, která přežije auto
V rozhovoru jsme se ale dostali přímo k bateriovým technologiím. „Baterie si sami vyvíjíme a vyrábíme. Začínali jsme bateriemi do mobilních telefonů, třeba pro Nokii,“ připomíná David Vaculík. Články Blade Battery jsou poskládané vedle sebe jako lamely a baterie tvoří přímo podlahu vozu, což šetří místo a zvyšuje tuhost karoserie. Při bočním nárazu tak má auto lépe chránit posádku.
Hlavní je ale bezpečnost článků. BYD totiž vsadilo na tzv. LFP (lithium-železo-fosfátové) baterie, zatímco velká část konkurence se spoléhá na NMC (nikl, mangan, kobalt). „Plně nabitý článek jsme propíchli hřebíkem. Nedošlo k explozi ani zahoření, jen se trošku zvedla teplota,“ popisuje. Poškozené články NMC podle něj vybuchují či začnou hořet.
Blade Battery by navíc měla vydržet celkem 5000 nabíjecích cyklů, podle Vaculíka zhruba 20 až 30 let provozu. BYD na ni pak dokonce dává záruku osm let nebo 250 tisíc kilometrů. „Čistě teoreticky tak baterie přežije celé auto,“ dodává.
Pickup Shark v Česku
Vůbec prvním pickupem BYD je model Shark, jenž se v Letňanech ukázal v české premiéře ještě před oficiálním začátkem prodeje u nás. „Je to naše největší novinka. Stojí na žebřinovém rámu a má hybridní systém DMO, tedy Dual Mode Off-road. Ten je naladěný hlavně na výkon v terénu, ale na asfaltu je zároveň velmi úsporný,“ představil Vaculík pickup.
Na korbě uveze 790 kilogramů a utáhne přívěs o hmotnosti 2,5 tuny. Záhy po uvedení na český trh bude dostupná také verze homologovaná pro 3,5 tuny. U nás se pak bude registrovat jako užitkové vozidlo kategorie N1.
BYD Shark, zdroj: BYD
Češi BYD rozhodně neodmítají
A jak to mají Češi s čínskými vozy? „Při vstupu na trh v roce 2025 jsme počítali s tím, že zákazníci můžou značku odmítat. Jsme ale velmi mile překvapeni,“ říká Vaculík. Lidé podle něj chodí k prodejcům BYD velmi dobře načtení a vedle technologií oceňují dostupnou, ale ne dumpingovou cenu, design i kvalitně zpracovaný interiér.
Čísla mu dávají za pravdu. Zatímco za loňský rok BYD v Česku zaregistrovalo necelé tři stovky aut, letos jen čistě elektrických přibylo do konce září přes 400.