Při úklidu šuplíku se vedle starých nabíječek a zamotaných kabelů často objeví malý digitální fotoaparát z doby kolem roku 2010. Od chvíle, kdy ho nahradil mobil, ho nikdo nevzal do ruky, a tak se zdá jasné, že patří do sběrného dvora. Kdo ho vyhodí bez rozmyslu, může u některých pokročilejších modelů přijít o slušné peníze.
Staré kompakty mají nové kupce
Za kompakt Canon PowerShot G12 nabízí britský bazar MPB letos výkupní cenu víc než pětkrát vyšší než v roce 2023. Některé ojeté přístroje tak s věkem zdražují.
Jednou z možných příčin je nabídka v obchodech. Kdo chce víc než nejlevnější kompakt, ale nechce platit za současnou špičku, nemá dnes v obchodě velký výběr, a tak se poohlíží v bazarech.
Přečtěte si také: Konec přepážky za rohem: VZP zavře 53 poboček a mnozí senioři budou dojíždět i 30 minut Kdo chce lepší kompakt a nechce platit za současnou špičku, často hledá v bazarech s ojetou fototechnikou. Ilustrační foto. Zdroj: Julia Mercuri / Pexels.
Zájem je znát i v Česku. Prodejce fototechniky Megapixel zaznamenává rostoucí poptávku po bazarové technice i po digitálních mini kompaktech v retro stylu. „V poslední době se zvyšuje poptávka po ‚retro‘ fotoaparátech,“ uvedl v září 2026 pro Seznam Zprávy Martin Lukeš, zástupce prodejce fototechniky Megapixel.
Kouzlo nedokonalých fotek
Mladé lidi na starých kompaktech láká vzhled snímků, které mají k dokonalosti daleko. Barvy mají teplejší nádech, blesk zblízka vybělí tváře a ve stínech je znát šum, který by mobil hned vyhladil. Takové fotky jsou protiváhou k vyhlazeným záběrům z mobilů a obrázkům z umělé inteligence. Snímek z oslavy pak může vypadat jako z rodinného alba.
Retro vzhled souvisí zčásti se snímačem CCD. V kompaktech z prvního desetiletí tohoto století byl běžný, kolem roku 2010 ho vytlačil snímač CMOS. Na výsledku se ovšem podílí i to, jak obraz zpracuje samotný fotoaparát.
Přečtěte si také: Víkendy v roce 2027 spolknou Čechům 4 svátky. Z 15 dnů dovolené ale vykouzlíte 41 dní volna Které foťáky zdražují
Zdražené modely mají společné rysy. Jsou to pokročilé kapesní kompakty s ručním nastavením, kovovým tělem a sáňkami pro připojení blesku, tedy lepší přístroje než běžné „cvakačky“. Patří sem starší modely řady Canon PowerShot G nebo Panasonic Lumix DMC-LX5. U modelů G9, G10, G11 i LX5 se výkupní ceny britského bazaru MPB za tři roky víc než ztrojnásobily.
Výrazný příklad je Canon PowerShot G12 z roku 2010. Podle dat bazaru fototechniky MPB zveřejněných v říjnu 2026 vzrostla jeho výkupní cena ve Velké Británii ze 67 liber v roce 2023 na 370 liber v roce 2026, tedy zhruba 5,5krát. Výkupní cena je částka, kterou MPB zaplatí tomu, kdo mu foťák prodá.
Podle kurzu ČNB z 19. 11. 2026 odpovídá 370 liber zhruba 10 800 Kč. Kolik by za stejný kus dal výkupce v Česku, se z britských čísel vyčíst nedá. Dál bazar foťáky prodává dráž. V eurozóně nabízel MPB k 20. listopadu 2026 ojeté G12 podle stavu za 559 až 719 eur.
Přečtěte si také: Brutální změna pro diváky Novy: Od 18. listopadu u části operátorů nepřetočíte reklamu vůbec, jinde po 3 minutách
Canon PowerShot G12 V librách a eurech Zhruba v korunách výkupní cena MPB ve Velké Británii (2026) 370 £ 10 800 Kč prodejní cena MPB v eurozóně podle stavu (k 20. 11. 2026) 559–719 € 13 700–17 600 Kč Před prodejem si ověřte model a stav
Nejvyšší nabídky dostanou jen kusy ve výborném stavu. Cenu srážejí:
škrábance, oděrky a jiné kosmetické vady, vady objektivu nebo závěrky, chybějící baterie či nabíječka, nefunkční přístroj. Přečtěte si také: Staré šicí stroje Singer: Běžné stojí na Bazoši do 2 500 Kč, vzácný Featherweight se v USA prodal za skoro 120 000 Kč
Nejdřív si ověřte, o jaký model přesně jde. Sousední verze téže řady vypadají skoro stejně, a tak se snadno zamění. Potom porovnejte ceny kusů, které se skutečně prodaly. Inzeráty ukazují jen to, kolik by prodávající rád dostal.
Sousední modely téže řady se snadno zamění, proto se před prodejem vyplatí ověřit přesné označení foťáku. Ilustrační foto. Zdroj: Mico Medel / Pexels. Zdražují jen vybrané modely
Ojeté zrcadlovky a bezzrcadlovky v průměru dál ztrácejí na ceně a řada starších foťáků se prodává levně. Výkupní ceny v řádu tisíců korun, u nejžádanějších kusů kolem deseti tisíc, se týkají jen vybraných pokročilých kompaktů. Bazary je pak prodávají ještě dráž. Podrobnější přehled zdražených modelů najdete ve zdrojích pod článkem.
Jestli ceny porostou i dál, nikdo nezaručí. Poptávka se může obrátit a cenu konkrétního kusu ovlivňuje i to, kolik podobných přístrojů je zrovna na trhu.
Přečtěte si také: Českoslovenští piloti 3 hodiny honili u Vranova objekt podobný doutníku: Měli ho sestřelit, výstřel ale nepadl
Foťák ze šuplíku si proto před cestou do sběrného dvora zaslouží pár minut hledání. V horším případě zjistíte, že jeho hodnota je hlavně sentimentální.
Zdroje: https://www.digitalcameraworld.com/cameras/this-12mp-canon-compact-camera-is-almost-20-years-old-but-its-worth-five-times-more-now-than-it-was-three-years-ago, https://www.digitalcameraworld.com/cameras/compact-cameras/is-the-compact-camera-craze-about-to-die-again-surprising-data-shows-which-cameras-are-plummeting-in-value, https://petapixel.com/2026/08/17/gone-are-the-days-of-universally-cheap-used-digital-cameras/, https://photorumors.com/2026/06/03/used-compact-camera-prices-quadruple-in-japan-as-ccd-models-make-a-comeback/, https://www.photoworkout.com/?p=223615, https://www.adorama.com/alc/photographers-reviving-vintage-ccd-digicams/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/315826, https://quifinanza.it/innovazione/fotocamere-usate-aumento-valore-modelli-digitali/1021293/, https://energozrouti.cz/clanek/nevyuzita-elektronika-doma-vykup, https://amateurphotographer.com/latest/opinion/why-are-major-camera-manufacturers-so-reluctant-to-meet-demand-for-new-compacts/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.mpb.com/en-eu/product/canon-powershot-g12, https://canaltech.com.br/produtos/camera-usada-pode-valorizar-veja-5-modelos-que-dispararam-de-preco/