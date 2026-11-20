Sedí v křesle, mikrofon u brady, žádná klec, žádné rukavice. Muž, který se živí tím, že v kleci rozbíjí soupeřům obličej, vysvětluje, že skutečný problém leží jinde: v ovladači. Call of Duty a Grand Theft Auto podle něj děti postupně znecitlivují vůči násilí. Sean Strickland je přitom od května 2026 znovu šampionem UFC ve střední váze do 83,9 kg, pětatřicetiletý Američan má bilanci 31-7-0. Celý ten příběh ale stojí a padá na jednom datu a první stopa je v metadatech epizody.
Šampion si sedl do podcastu a mluvil o dětech
The Shawn Ryan Show je několikahodinový rozhovorový pořad amerického moderátora Shawna Ryana a Strickland v něm dostal prostor mluvit prakticky o všem. V přepisu epizody číslo 325, do kterého redakce MMAmag nahlédla, nejprve předesílá, že nechce být ten chlap, co svaluje vinu na videohry. Hned nato jmenuje Call of Duty a Grand Theft Auto a mluví o dětech, které ve hře střílejí do lidí.
Pak přidá větu, kvůli které se sestřih rozjel dál: „Byla to jako psychologická operace, která má lidi pomalu ničit a znecitlivovat“. Překlad je redakční, v originále bojovník použil výraz psyop, tedy žargonové označení pro psychologickou operaci. Je to jeho názor na to, co hry s dětmi dělají, ne doložený fakt o účincích hraní. Ve veřejných kanálech společností Rockstar Games a Take-Two k 20. listopadu 2026 takové vyjádření není.
Jenže datum, kdy tahle věta padla, s vydáním GTA VI vůbec nesedí.
Datum, které v příběhu nesedí
Grand Theft Auto VI je podle oznámení na Rockstar Newswire dostupné celosvětově od 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Stricklandův výklad o dětech a násilí je ale starší. Z metadat oficiálního videa redakce MMAmag zjistila, že epizoda vyšla 27. července 2026 a krátký sestřih z ní 1. srpna 2026. Mezi oběma daty leží téměř čtyři měsíce.
Na vydání nové hry tedy Strickland nereagoval a v té pasáži o ní ani nemluví. Jmenuje Grand Theft Auto jako značku a vedle ní Call of Duty. Novější výrok existuje a je podstatně kratší: server LowKickMMA 19. listopadu 2026 uvedl, že bojovník na síti X označil GTA za bezduchý odpad. Znění je doložené přes zrcadlovou službu a přes zmíněný článek, ne přímo z původního příspěvku na síti X. Dva výroky, dvě data, jedna linka.
Mluví o dětech u hry, kterou dětem nikdo neprodá
Americká ratingová rada ESRB uvádí u Grand Theft Auto VI stupeň Mature 17+ a mezi obsahovými deskriptory intenzivní násilí, nahotu i silné výrazy. V evropské databázi PEGI redakce MMAmag dohledala u téže hry stupeň 18 a popis, podle kterého jde o titul nevhodný pro osoby mladší osmnácti let. Dítě, o které se Strickland bojí, si hru oficiálně nekoupí.
Odborné stanovisko je opatrnější než jeho verze. Americká psychologická asociace v tiskové zprávě z 3. března 2020 uvedla, že pro příčinnou vazbu mezi násilnými videohrami a násilným chováním není dost vědeckých důkazů. Zmínila malou, ale spolehlivou souvislost mezi hraním a agresivními projevy typu křiku nebo strkání s tím, že na závažné násilí se poznatky vztahovat nedají.
Proč se mu tyhle výbuchy vyplácejí víc než výhra na body
ANALÝZA V indexovaném záznamu oficiálních bodovacích lístků UFC a v profilu na Sherdogu redakce MMAmag ověřila, že Strickland 9. května 2026 na turnaji UFC 328 porazil Khamzata Chimaeva rozděleným rozhodnutím a vzal si titul zpět. Dva sudí viděli zápas 48:47 pro něj, třetí stejným poměrem pro Chimaeva. Přesto se o šampionovi od té doby mluví víc kvůli tomu, co říká, než kvůli tomu, co dělá v kleci.
Důvod je prozaický. Jedna epizoda podcastu má v roce 2026 dosah, na který titulová obhajoba potřebuje celý turnaj, a Stricklandova značka je postavená právě na větách, které ostatní spolknou. Čím ostřeji mluví, tím líp funguje. Ironie té konkrétní pasáže je, že ji vyslovil člověk, jehož práci přenášejí placené streamy po celém světě.
Zbyde z toho věta bez data. Klip se bude vracet pokaždé, když kolem GTA VI vznikne nová vlna, a pokaždé bude působit jako čerstvá reakce na hru, kterou Strickland v té době nemohl hrát. Šampion z klece varuje před násilím na obrazovce: obraz, který se šíří sám. Až takový sestřih přistane ve vašem mobilu, podívejte se nejprve na datum zveřejnění.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková