Taneční soutěž StarDance není jen přehlídkou krásných kostýmů a choreografií. Vedle bodového hodnocení poroty rozhodují o postupu také diváci a jejich pohled se nemusí vždy shodovat s názorem odborníků. V letošní řadě se podobná debata vede především kolem Sary Sandevy.
Herečka na tanečním parketu pravidelně předvádí technicky i výrazově náročná vystoupení. Přesto podle části publika dostává známky, které neodpovídají pozitivnímu dojmu z jejích výkonů. Je třeba rozlišit mezi tím, že diváci hodnotí výsledek podle emocí, a tím, že porota sleduje konkrétní taneční kritéria. Nižší hodnocení samo o sobě ještě neprokazuje zaujatost.
Lucie Vondráčková zná tlak poroty z vlastní zkušenosti
Na šestý soutěžní večer zavítala také Lucie Vondráčková. Ta se v soutěži objevila v roce 2024, kdy s tanečním partnerem Lukášem Bartuňkem získala třetí místo. Během své účasti čelila opakovaně přísným komentářům některých porotců, a dobře proto ví, jak nepříjemné může být, když se televizní hodnocení stane tématem veřejné debaty.
Lucie Vondráčková v rozhovoru zveřejněném 19. listopadu prozradila, že si se Sarou Sandevou psala. „Řekla jsem jí, ať hlavně neztratí radost z toho tance, protože to je nejdůležitější.“ Připomněla jí také vlastní zkušenost ze StarDance, kdy jí i přes přísné hodnocení poroty pomohla podpora diváků.
Vondráčková se v nejnovějším rozhovoru Sandevy zastala. Podle jejího vyjádření by se soutěžící neměla nechat vyvést z míry tím, že známky občas neodpovídají představám publika. Připomněla, že právě podobné situace mohou být součástí soutěže a že o celkovém výsledku rozhoduje více okolností než jeden komentář nebo jediné vystoupení.
Do debaty o známkách se zapojil i Jakub Prachař
Do debaty se v předchozích dnech zapojil také Jakub Prachař, manžel Sary Sandevy. Své výhrady k hodnocení vyjádřil velmi otevřeně. Pro blízkého člověka může být obtížné sledovat situaci, v níž vidí množství odvedené práce, ale veřejná odezva od poroty mu připadá neúměrně přísná.
StarDance přitom dlouhodobě funguje právě na střetu několika pohledů. Soutěžící musí zvládat trénink, choreografii, nervozitu při živém vystoupení a následné reakce. Porota poskytuje odbornou zpětnou vazbu a diváci do hodnocení promítají také sympatie, osobnost tanečníka a celkový dojem z večera.
Pro Sandevu tak mohou být slova zkušenější kolegyně povzbuzením. Vondráčková si sama vyzkoušela, že i při napjatém hodnocení je možné dojít v soutěži daleko. Zda se podobný příběh zopakuje také v letošní řadě, ukážou až další kola.
extra.cz