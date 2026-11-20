V ABHA Areně v Dauhá se 21. listopadu 2026 postaví proti sobě dva muži, kteří soupeře obvykle nenechají dojít do bodování. Procházka má za sebou 32 výher a 28 z nich skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem. Navajo Stirling za sebou nemá jedinou prohru. Hlavní zápas je naplánovaný na pět kol, jenže titul v něm nikdo neobhajuje. Redakce MMAmag proto porovnala oficiální kartu turnaje, historii zápasů obou bojovníků a program turnajového týdne v Kataru.
UFC postavilo Procházku proti neporaženému Stirlingovi
Americká organizace smíšených bojových umění UFC zápas oznámila 12. října 2026: hlavní duel turnaje UFC Fight Night: Procházka vs Stirling, 21. listopadu 2026, ABHA Arena v Dauhá. Pět kol, polotěžká váha do 93 kg. Na oficiální kartě je veden jako běžný zápas divize, pás polotěžké váhy drží Carlos Ulberg a do klece s ním v Dauhá nikdo nepůjde.
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, nastupuje jako dvojka divize. Navajo Stirling, 29letý Novozélanďan s bilancí 11-0-0, je v oznámení UFC uveden jako pětka. Jak těch jedenáct výher vypadá zblízka, ukazuje jeho historie zápasů.
Nula, kterou zatím nikdo nerozbil
Do UFC se Stirling dostal přes Dana White’s Contender Series, soutěž, ve které organizace rozdává smlouvy. Phillipa Latu tam 10. září 2024 knockoutoval ve 2. kole. V historii zápasů na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, se jeho šest startů v UFC láme přesně v půli: první tři vyhrál jednomyslným rozhodnutím, poslední tři ukončil před limitem technickým knockoutem, tedy zásahem rozhodčího v průběhu kola.
|Soupeř
|Výsledek
|Kolo a čas
|Bruno Lopes
|TKO
|2. kolo, 4:05
|Ion Cutelaba
|TKO
|2. kolo, 3:23
|Jan Błachowicz
|TKO
|1. kolo, 2:56
Poslední na seznamu je bývalý šampion polotěžké váhy. Procházka má z 32 výher 28 na knockout nebo technický knockout, tři na submisi a jedinou na body. Dva finišeři, pět kol, žádná pojistka v bodování. Pro každého z nich ale zápas znamená něco jiného.
Když v sázce není pás, hraje se o víc
KOMENTÁŘ UFC postavilo bývalého šampiona proti muži o tři příčky níž a titul do toho nedalo.
Na turnaji UFC 327 Procházku 11. dubna 2026 knockoutoval Carlos Ulberg v 1. kole v čase 3:45 a odvezl si pás polotěžké váhy. Výhra nad Stirlingem vrací Procházku do titulové debaty jen částečně. Porážka by ho naopak poslala za muže, který v divizi zatím neztratil vůbec nic. Riziko je celé na české straně.
Dá se namítnout, že hlavní zápas je odměna sám o sobě a Stirling je pořád až pátý. Jenže právě proto by prohra bolela dvakrát: jednou v žebříčku, podruhé v příběhu o návratu k pásu. Nerovnost v sázkách matchmaking neřeší. Řeší ji klec.
Před startem se navíc vyplatí vědět, že dva oficiální podklady uvádějí různý čas.
Kdy to v Dauhá začne a kdo ještě nastoupí
Podle oficiálního článku UFC k vážení z 20. listopadu 2026 začíná předkarta v 16:00 středoevropského času a hlavní karta v 19:00. Osmistránkový průvodce turnajem, který vydala agentura Qatar Tourism a který má redakce MMAmag k dispozici, uvádí u ABHA Areny 21. listopadu 17:00 místního katarského času, tedy 15:00 středoevropského. Jsou to dva různé údaje ve dvou různých dokumentech; průvodce nevysvětluje, co přesně v 17:00 v hale začíná.
Na kartě je i Aljamain Sterling, který nastoupí proti Kevinu Vallejosovi v pérové váze. Ano, Sterling a Stirling na jednom večeru. Procházkovi stojí naproti ten druhý. V lehké váze se utkají Dan Hooker a Brian Ortega.
A 21. listopadu 2026 se ukáže, jestli si Procházka odveze soupeřovu čistou nulu, nebo první porážku od dubna. Pás u toho ležet nebude.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka