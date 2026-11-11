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Těhotná žena oznámila v práci radostnou novinu. Za týden dostala výpověď, zaměstnavatel neuvedl důvod

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Dennívýzva
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Stačil jediný týden a žena, která zaměstnavateli oznámila své těhotenství, přišla o práci na dohodu. Přestože měla sjednanou spolupráci do konce roku s možností pokračování, dostala výpověď bez jakéhokoli vysvětlení. Případ upozornil na důležitou hranici pracovního práva. Ani zaměstnávání na dohodu totiž neumožňuje propustit člověka z diskriminačních důvodů.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: senivpetro / Magnific (Freepik)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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