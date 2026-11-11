Praha přijde o přímé vlaky do Štýrského Hradce. Z Vídně bude nutné přestoupit

Praha přijde o přímé vlaky do Štýrského Hradce. Z Vídně bude nutné přestoupitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 11.11.2026 12:00
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