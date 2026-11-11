Posila Sparty za 32 milionů hraje až ve třetí lize. Grimaldo nedostal od Priskeho ani minutu

Sobota 17. října, zápas skupiny A České fotbalové ligy. Motorlet Praha hostí sparťanskou rezervu a v základní sestavě hostů stojí reprezentant Peru, který si zahrál Copa Libertadores a v devatenácti letech nastoupil proti Brazílii. Joao Grimaldo vydrží na trávníku do 71. minuty, pak ho trenér stáhne. Zápas skončí 1:1. O pár dní dřív a o pár dní později přitom Sparta hraje Evropskou ligu a bojuje o čelo Chance Ligy, jenže bez něj. Podle statistik ligy má Grimaldo v sezoně 2026/27 za první tým nula zápasů a nula minut. U hráče, kterého klub v lednu kupoval jako hotovou ofenzivní posilu, je to podle nás víc než jen přechodná ztráta formy. Je to zkouška, jestli se technický křídelník vůbec vejde do Sparty, která mezitím začala hrát jinak.
Profil, za který se platilo
Partizan Bělehrad v oficiálním oznámení z 10. ledna 2026 uvedl, že Sparta za Grimalda zaplatí 1,3 milionu eur, tedy přibližně 32 milionů korun. Srbský klub si navíc vymínil 15 % z případného dalšího prodeje. Detaily jsou k dispozici v prohlášení
FK Partizan.
Na papíře dával přestup smysl. Třiadvacetiletý Peruánec debutoval v dospělém fotbale v sedmnácti za Sporting Cristal a za národní tým poprvé nastoupil v září 2023. V lotyšské Rize odehrál 36 soutěžních zápasů, dal pět gólů a připsal si deset asistencí. Asistence převažovaly nad góly, což přesně odpovídá typu hráče, jakého Sparta hledala.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický později v rozhovoru vysvětlil, o jakou roli šlo. Klub chtěl hráče, který se dokáže otočit v malém prostoru a rozbít zatažený blok soupeře. V české lize, kde se proti Spartě často brání deset hráčů za míčem, to zní jako rozumný požadavek. Rosický zároveň popsal, jak sparťanský skauting funguje: datová analýza na vlastní platformě, video, sledování zápasů na místě a ekonomické posouzení. Grimaldo prošel všemi těmito filtry.
Jaro: 405 minut, pak ticho
Na ligový trávník se dostal 31. ledna 2026 proti Dukle. Do konce sezony podle profilu na webu
Chance Ligy nastoupil v jedenácti zápasech a odehrál 405 minut. Dal jeden gól a na jeden přihrál. Pokusil se o 28 driblinků, vyšlo mu jich 39,3 %.
V průměru tedy hrál zhruba 37 minut na zápas, většinou šlo o střídání. U hráče, který měl přinést individuální kvalitu jeden na jednoho, je úspěšnost pod čtyřiceti procenty v soubojích spíš slabší. Na adaptaci v nové lize, zemi a klimatu je to ale číslo, které by samo o sobě nikoho nevyděsilo.
Varovné signály se objevily už dřív. Sparta mohla na jarní vyřazovací fázi Konferenční ligy dopsat jen tři nové hráče a zvolila Matyáše Vojtu, Sonneho a Irvinga. Grimaldo zůstal mimo, takže evropskou prioritou nebyl ani krátce po příchodu.
Poslední ligový zápas odehrál 3. května proti Jablonci, šlo o čtrnáct minut. Hned nato přišlo svalové zranění, které ho podle Livesportu vyřadilo od 4. května do 10. července. Část letní přípravy tak přišla vniveč. Jenže zranění se zahojilo v červenci a podzim přinesl nulu.
Křídla, která mu utekla
Grimaldovu situaci nejlépe vysvětlují čísla jeho konkurentů. Podle týmových statistik Sparty v Chance Lize vypadá podzim na křídlech takto:
Hráč Zápasy Minuty Góly Asistence John Mercado 11 879 5 1 Josimar Alcócer 9 619 4 1 Ebrima Singhateh 7 251 1 0 Matěj Jurásek 10 322 0 0 Joao Grimaldo 0 0 0 0
Mercado, Alcócer a Singhateh dohromady nastříleli deset ligových gólů. Za takových okolností nemá trenér Brian Priske důvod sestavu měnit.
Zajímavější je případ Juráska. Lukáš Haraslín odešel 12. srpna do saúdskoarabského al-Fátí a Sparta o dva dny později přivedla z Norwiche Juráska na roční hostování s opcí. Rosický tehdy řekl, že Jurásek díky své typologii a síle v souboji jeden na jednoho může okamžitě zapadnout do stylu týmu. Klub tedy po odchodu kapitána nesáhl po hráči, kterého už měl v kádru, ale šel na trh.
Jurásek zatím gól ani asistenci nemá. Hodnoty očekávaných gólů 2,2 a očekávaných asistencí 2,11 ale ukazují, že se do šancí dostává a je součástí rotace. Grimaldo z ní vypadl úplně.
Rosický popsal příčinu otevřeně. Podle něj je Grimaldo pořád dobrý fotbalista, jenže Sparta upravila herní styl a při současné kvalitě křídel je pro něj „nesmírně složité“ dostat se k minutám. Tady leží jádro celého příběhu. Hráč byl vybrán pro konkrétní typ fotbalu: trpělivé dobývání zavřené obrany technikou v úzkém prostoru. Sparta se mezitím posunula k přímočařejšímu pojetí, ve kterém má větší cenu rychlost a průnik. Profil, za který klub v zimě zaplatil, se během půl roku stal méně žádaným.
Lavička v Olomouci
K číslům se přidala jedna epizoda, která vzbudila víc pozornosti, než by si klub přál. Po výhře 3:0 v Olomouci 20. září Priske před novináři zmínil, že Grimaldo na lavičce neslavil krásný gól Johna Mercada, přestože jsou podle trenéra nejlepší kamarádi. Priske řekl, že ho Grimaldova reakce překvapila a že by čekal, že hráč spíš vyběhne k hřiště, než aby zůstal sedět.
Veřejně potvrzený konflikt mezi trenérem a hráčem to není. Rosický později situaci mírnil: Grimaldo je podle něj introvert a každý hráč projevuje emoce jinak. Sám Grimaldo se k Priskeho slovům veřejně nevyjádřil.
Přesto je to podle nás důležitý detail. Trenér, který hráče nepouští na hřiště, o něm navíc mluví na tiskové konferenci v souvislosti s týmovým projevem. Z dostupných vyjádření a statistik tak vychází kombinace tří věcí: tvrdá konkurence, změněný styl a pochybnosti o zapojení do kolektivu. Přesnější vysvětlení, proč Priske Grimalda nenasazuje, veřejně nezaznělo.
Kolik to stojí Spartu a kolik Grimalda
Označit Grimalda za největší sparťanský přestupový omyl nejde, alespoň ne finančně. Matyáš Vojta stál podle ČTK přibližně 98 milionů korun plus bonusy, tedy zhruba trojnásobek. Dvaatřicet milionů je ve sparťanském rozpočtu částka, kterou klub unese.
Sportovní návratnost je ale zatím mizivá. Za 405 ligových minut, jeden gól a jednu asistenci vychází investice zhruba na 79 tisíc korun za odehranou minutu, přičemž počítáme jen jaro. S každým dalším kolem bez startu to číslo roste.
Tržní hodnotu Grimalda dnes Livesport odhaduje na přibližně 20 milionů korun, tedy zhruba o třetinu méně, než kolik Sparta zaplatila. Kdyby ho klub prodal teď, nejspíš by prodělal, a z případného prodeje by si navíc 15 % odnesl Partizan. Smlouva přitom běží do 30. června 2028, takže čas na Grimaldově straně není.
Dopad už pocítil i v reprezentaci. Peruánský server Futbolperuano v září psal, že nulová minutáž ve Spartě snižuje jeho šance v národním týmu. V nominaci na přátelský zápas s Bolívií 13. listopadu Grimaldo skutečně chybí. Neznamená to definitivní konec, ale hráč, který se dřív objevoval v sestavách proti Brazílii, teď sleduje reprezentaci zvenčí.
Budoucnost nechal Rosický otevřenou: „Uvidíme, kolik dostane prostoru do konce roku.“ Konkrétního zimního zájemce se nám dohledat nepodařilo. Pokud se ale do prosince nic nezmění, dá se čekat, že na stůl přijde hostování. To by hráči vrátilo zápasy a Spartě dalo šanci zachránit aspoň část jeho hodnoty.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat informace k hráčově budoucnosti v klubu, ale z tiskového oddělení zatím reakce nepřišla.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl