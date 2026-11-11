Meteorologové upřesnili předpověď. Svatý Martin přinese změnu, sníh se objeví jen někde

Středa 11. listopadu přinese do Česka převážně zataženou oblohu, mlhy a postupně také déšť. Srážky se budou od západu a jihozápadu rozšiřovat na většinu území, přičemž nejvyšší denní teploty dosáhnou zpravidla 2 až 7 stupňů Celsia. Na jihu a jihozápadě Čech může být až kolem 10 stupňů. Přestože půjde na většině území o dešťové srážky, v Krkonoších a Jeseníkách se mohou přechodně objevit také sněhové vločky. Výraznější sněhová nadílka se však během středy neočekává. Ve vyšších polohách se navíc bude rozhodovat podle aktuální teploty, zda budou srážky padat v podobě deště, sněhu nebo jejich kombinace.
Letošní svatomartinské počasí tak známou pranostiku naplní pouze částečně. Zatímco obyvatelé nížin se sněhu pravděpodobně nedočkají, některé horské oblasti už mají sněhovou pokrývku z předchozích dnů. Například na Sněžce leželo při měření 10. listopadu 11 centimetrů sněhu a v okolí Luční boudy 12 centimetrů. Na Pradědu bylo naměřeno šest centimetrů. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi ukazují, jak výraznou roli hraje v tomto období nadmořská výška. Ani případné nové sněžení na horách proto neznamená, že se zimní počasí rozšíří do zbytku republiky.
Ve čtvrtek se oteplí, v pátek se sníh vrátí
Čtvrtek 12. listopadu přinese další oteplení. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat přibližně mezi 7 a 12 stupni, místy mohou dosáhnout až 13 stupňů. Obloha zůstane převážně oblačná až zatažená a na některých místech bude pršet. Sněžení se může znovu objevit až během večera, zejména v Čechách v polohách nad 900 metrů. Případná nová sněhová pokrývka má být zatím slabá, místy kolem jednoho centimetru. Oproti předchozím chladným nocím se zároveň zmírní ranní mrazy, protože oblačnost a teplejší vzduch omezí noční ochlazování.
Výraznější změna nastane v pátek 13. listopadu, kdy se začne ochlazovat. Sněhové srážky se podle aktuálního výhledu mohou vyskytnout už přibližně od 600 metrů nad mořem. V některých horských oblastech by mohlo napadnout až pět centimetrů nového sněhu. Nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 3 a 8 stupni. Déšť a přeháňky mají během dopoledne postupně od severozápadu ustávat, přičemž na horách mohou srážky přetrvávat déle. Přestože sněhová hranice oproti čtvrtku výrazně klesne, trvalejší sněhová pokrývka v nížinách zatím není pravděpodobná.
Víkend přinese chladná rána a méně srážek
Během soboty 14. listopadu by mělo srážek ubývat a na většině území se postupně vyjasní. Výjimkou mohou být severní a severovýchodní hory, kde se ještě ojediněle vyskytnou sněhové přeháňky. Denní teploty zůstanou většinou mezi 3 a 8 stupni, výrazněji se však ochladí v noci. Při zmenšené oblačnosti může teplota klesnout pod bod mrazu a v neděli ráno se místy očekávají také mrznoucí mlhy. Především na méně frekventovaných silnicích a v zastíněných úsecích proto mohou vznikat kluzká místa. Víkend tak sice nabídne méně deště než pracovní týden, ranní teploty ale připomenou blížící se zimu.
Současný výhled zároveň neznamená nástup souvislého zimního počasí. Dlouhodobá předpověď na období od 9. listopadu do 6. prosince počítá v Česku jako celku s teplotami blízkými listopadovému a počátečnímu prosincovému průměru. První předpovědní týden má být na rozhraní průměrných a podprůměrných hodnot, zatímco druhá polovina listopadu může přinést také teplejší období. Krátkodobé sněžení proto nelze zaměňovat s příchodem trvalé sněhové pokrývky. Její vytvoření bude záviset především na dalších srážkách a délce následného ochlazení.
Zdroje: chmi.cz, cds.chmi.cz, chmi.cz – měsíční předpověď, novinky.cz, idnes.cz