Šumavský lyžařský areál Špičák změnil jméno. Do nové zimní sezony investoval 15 milionů

Šumavskému areálu se loni osvědčil prodej skipasů online za flexibilní ceny prostřednictvím vlastního e-shopu, jehož prodej meziročně vzrostl o 20 procent. Také letos proto bude nabízet cenově zvýhodněné jízdenky touto cestou. „Online ceník bude ve vybraných dnech začínat už na 590 korunách, což je o 200 Kč méně než loni za celodenní skipas pro dospělého. Lyžařům garantujeme, že nákup přes náš e-shop bude vždy cenově výhodnější než na kamenné pokladně v areálu,“ uvedl k tomu ředitel Šumavského Špičáku Jan Kasík. Dříve se areál jmenoval Ski&Bike Špičák.
Celodenní skipas zakoupený na pokladně stojí po celou zimní sezonu 950 korun, s výjimkou období takzvané „TOP sezony“, kam patří například období mezi vánočními svátky a Novým rokem nebo některé víkendy. Stejně jako v jiných českých či alpských střediscích platí, že cenové zvýhodnění při online nákupu je největší při nákupu s delším časovým předstihem.
Areál má k dispozici 8,5 kilometru sjezdovek
Sportovní sjezdovky s převýšením 300 metrů doplňují lehčí tratě pro rodiny s dětmi. Celková délka sjezdovek činí 8,5 kilometru. K dispozici je pět hlavních sjezdovek s propojenými úseky a objížďkami. Další lehké (modré) sjezdovky se nacházejí také pod hotelem Sirotek, přibližně 100 metrů od hlavního areálu. Špičák tak oslovuje širokou skupinu lyžařů a snowboardistů všech výkonnostních úrovní, od začátečníků a mírně pokročilých až po zdatné a závodní lyžaře.
Známou raritou Šumavského Špičáku je nejprudší česká sjezdovka Šance se sklonem až 45 stupňů. Na sjezdovce Lubák vznikla nová tréninková trať pro lyžařské naděje Plzeňského kraje i veřejnost. Na Spodní Šanci je trať pro měřený slalom, fotobuňka pro měření rychlosti jízdy a u lesa také funline trať s terénními vlnami a sněžným tunelem. Na Turistické sjezdovce se v její dolní části nachází skikrosová dráha. Jak funline, tak skikrosová dráha bývají v provozu jen za dobrých sněhových podmínek.
Na osvětlené Spodní Šanci se koná večerní lyžování vždy ve středu, pátek a sobotu od 18:30 do 21:00 hodin. Pro běžkaře je za dobrých sněhových podmínek pravidelně upravován tříkilometrový okruh přímo v areálu. V okolí jsou k dispozici další desítky kilometrů upravovaných stop, včetně trasy do blízkého Německa.
O přepravu lyžařů se stará čtyřsedačková lanovka, šest vleků a pohyblivý koberec pro děti. Areál disponuje nejvyšší kapacitou zasněžovací techniky v oblasti – 45 sněžnými děly. Špičák má také moderní rolby s navijáky na úpravu sjezdovek. Hlavní parkoviště se nachází přímo u sjezdovek, další jsou v blízkém okolí. Vlaková zastávka na trase Praha–Plzeň–Špičák je vzdálena pouhých 300 metrů od nástupu na lanovku.
Špičák hostí olympiádu dětí a mládeže
Šumavský Špičák se v lednu stane hlavním dějištěm Olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční od 24. do 28. ledna 2027. „Areál bude po dobu dětské olympiády pro veřejnost otevřen s výjimkou těch sjezdovek nebo jejich úseků, na kterých se budou konat závody nebo tréninky,“ upřesnil Jan Kasík. S omezeními je ale třeba počítat v dopravě i při parkování.