Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Banky ochránily před podvodníky přes 9,6 miliardy korun. Jak se bránit?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kybernetické podvody připravily klienty českých bank za prvních devět měsíců roku 2026 o více než 2,2 miliardy korun, jak vyplývá z údajů České bankovní asociace (ČBA).
Banky ochránily před podvodníky přes 9,6 miliardy korun. Jak se bránit?

Banky ochránily před podvodníky přes 9,6 miliardy korun. Jak se bránit?

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:45

Reklama
Další články z Trade-off
Meziroční inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %
Meziroční inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %
Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun
Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun

Vláda schválila investiční plán Ministerstva zdravotnictví v celkové hodnotě 68,6 miliardy korun na období...

Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně
Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně

Výroba hlavní pro tanky a děla velké ráže se po dvaceti letech vrátila na britskou půdu. Společnost...

Zaměstnavatelé dostanou na pracovníky se zdravotním postižením až 90 tisíc ročně na osobu
Zaměstnavatelé dostanou na pracovníky se zdravotním postižením až 90 tisíc ročně na osobu

Na provozní náklady spojené se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením by zaměstnavatelé mohli získat...

CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů
CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů

Skupina CSG prostřednictvím své americké společnosti MSM North America získala rámcový kontrakt, který jí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.