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Vědci se pokouší přelstít rakovinu slinivky. Nová léčba přináší pacientům naději

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Lidé s rakovinou slinivky břišní bojují doslova o každý další den. Nemoc patří k nádorům s nejhorší prognózou. O to intenzivněji se oči lékařů upírají na západ, kde vědci zkoumají léčbu, která by mohla osudy těchto pacientů změnit.
Vědci se pokouší přelstít rakovinu slinivky. Nová léčba přináší pacientům naději

Vědci se pokouší přelstít rakovinu slinivky. Nová léčba přináší pacientům naději

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/63864.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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