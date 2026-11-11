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Prezident Petr Pavel navštíví Olomoucký kraj. Debatovat bude i se studenty

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V závěru příštího týdne vyrazí prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou na návštěvu dvou sousedících regionů, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Cílem pracovní cesty na Olomoucku bude v pátek 20. listopadu Uničov a Šternberk.
Prezident Petr Pavel navštíví Olomoucký kraj. Debatovat bude i se studenty

Prezident Petr Pavel navštíví Olomoucký kraj. Debatovat bude i se studenty

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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