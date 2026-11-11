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Marek Benda oslavil 58 let. Ve Sněmovně sedí od února 1990, mimo politiku pracoval jen dva roky

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Marek Benda slaví osmapadesáté narozeniny. Poslancem se stal už v únoru 1990 jako student a za tu dobu dolní komoru opustil jen na necelé dva roky.
Marek Benda

Marek Benda

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:57

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