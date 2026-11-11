Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

Svítící ciferníky byly na začátku 20. století technickou novinkou s praktickým využitím. Čas se díky nim dal číst i ve tmě, což bylo důležité pro vojáky, obsluhu přístrojů a později také běžné uživatele hodinek. Záře vznikala při použití směsi, v níž radium působilo jako zdroj záření a další látka vytvářela viditelný světelný efekt. Výrobci potřebovali drobné číslice a ručičky barvit co nejpřesněji. Zaměstnávali proto řadu mladých žen s jemnou motorikou, které dokázaly dlouhé hodiny pracovat s velmi úzkými štětci. Vnější vzhled práce působil nenápadně, riziko však nebylo viditelné pouhým okem.
Nebezpečný pohyb se při práci stále opakoval
V jedné z nejznámějších továren ve městě Orange v americkém státě New Jersey začala výroba svítících ciferníků v roce 1917. Pracovnice dostávaly barvu v práškové podobě, připravovaly ji k použití a nanášely na malé plochy. Aby vytvořily dostatečně jemný hrot, používaly postup známý jako „lip pointing“: štětec přiložily ke rtům, zformovaly špičku a znovu pokračovaly v malování. Tento úkon při směně opakovaly mnohokrát. Každý jednotlivý kontakt mohl znamenat přijetí nepatrného množství radioaktivní látky, která se však v organismu postupně hromadila.
Nebezpečí zvyšoval také prach z barvy, který se dostával na oděvy, pracovní stoly a do okolního prostředí. Bývalé dělnice později vzpomínaly, že jim po práci někdy slabě světélkovaly vlasy nebo oblečení. Pro část veřejnosti to zpočátku bylo spíše zvláštností než varováním. Radium mělo tehdy pověst mimořádného objevu s potenciálním zdravotním využitím a jeho účinky nebyly všeobecně pochopené. Je však podstatné rozlišit tehdejší neúplné vědecké poznání a konkrétní ujišťování zaměstnankyň o bezpečnosti pracovních postupů. Právě tento rozpor se později stal důležitou součástí jejich sporů.
První vážné příznaky přišly až po určité době
Některé ženy začaly trpět bolestmi zubů, záněty a neobvyklým poškozením čelistních kostí. Lékaři zaznamenávali také chudokrevnost, únavu, oslabení kostí a další obtíže. Příčinu nebylo snadné okamžitě rozpoznat, protože od začátku práce do rozvoje choroby mohly uplynout roky. Radium se chemickým chováním v některých ohledech podobá vápníku, takže se může ukládat v kostní tkáni. Záření pak poškozuje okolní buňky dlouhodobě přímo uvnitř těla. Nešlo tedy jen o riziko při dotyku s materiálem, ale především o jeho opakované přijímání ústy nebo vdechováním.
Grace Fryerová a další čtyři ženy z New Jersey dosáhly v červnu 1928 dohody o odškodnění. Každá měla obdržet deset tisíc dolarů, roční rentu šest set dolarů a úhradu schválených léčebných výdajů. Pro nemocné pracovnice to představovalo významnou pomoc, nešlo však o soudní rozsudek, který by automaticky zajistil odškodnění všem ostatním postiženým. Další žaloby narážely na promlčecí lhůty i složité dokazování. Pozdní rozvoj obtíží přitom stavěl ženy do obtížné situace: ve chvíli, kdy se souvislost mezi nemocí a zaměstnáním vyjasnila, mohly být zákonné možnosti náhrady už omezené.
Případ pokračoval i v jiných amerických městech
V Ottawě ve státě Illinois se o náhradu domáhala také Catherine Wolfe Donohueová. Nemoc postupovala tak daleko, že část dokazování musela probíhat u jejího lůžka; dobový tisk tuto situaci zachytil v únoru 1938. Rozhodnutí příslušné komise téhož roku přiznalo nemocným pracovnicím odškodnění, zaměstnavatel se ale dál bránil. Donohueová zemřela 27. července 1938, a závěru všech právních sporů se tak nedožila. Její případ se odehrával o deset let později než dohoda žen z New Jersey. Nešlo tedy o jedinou skupinu ani o jeden soud, který by současně vyřešil osudy všech postižených.
Zkušenosti s otravami radiem se postupně promítly do ochrany pracovníků v dalších oborech. V roce 1944 využil fyzik Herbert Parker dřívější doporučení pro práci se zářením při zavádění bezpečnostních postupů v americkém jaderném provozu. Zvláštní pracovní povolení určovala ochranné vybavení, dovolenou dobu činnosti i přestávky. Taková opatření byla výsledkem širšího vývoje, k němuž přispěly rovněž případy malířek ciferníků. Jejich nemoci ukázaly, že nestačí sledovat okamžitý úraz: nebezpečná látka může poškodit zdraví postupně a dlouho poté, co člověk z pracoviště odejde.
Následky radiační výroby přitom nezmizely spolu se zánikem jednotlivých provozů. Některé průmyslové pozemky musely být po desetiletích podrobeny ekologickému čištění a při takových pracích se našly historické dokumenty se zbytkovou radioaktivitou. Aby bylo možné zachovat jejich obsah bez dalšího zdravotního rizika, byly některé písemnosti digitalizovány. Díky tomu dnes badatelé neznají pouze vzpomínky nemocných žen, ale mohou porovnávat i dobové firemní záznamy a dopisy. Právě toto propojení osobních svědectví s technickými a právními dokumenty umožňuje lépe pochopit, jak se tehdy o nebezpečí vědělo a jak na něj jednotliví aktéři reagovali.
Rodina uchovala zprávy o nemoci i soudním sporu
Rodina Catherine Donohueové shromažďovala novinové výstřižky, fotografie a další písemnosti. Soubor obsahuje především materiály z let 1936 až 1939, ale také pozdější články, které se k případu vracely. V roce 1992 jej rodina předala do archivní sbírky. Původní album bylo natolik křehké, že muselo být rozebráno a výstřižky uspořádány do samostatných složek. Díky tomu se dochoval nejen obecný příběh pracovního rizika, ale také průběh konkrétního zápasu nemocné ženy o léčbu a náhradu. Záznamy umožňují sledovat první rozhodnutí, následná odvolání i zprávy po její smrti. Rodina tak uchovala průběh sporu, jehož úplného uzavření se Donohueová nedožila.
Použité zdroje: archives.gov, orau.org, findingaids.library.northwestern.edu, pekinpubliclibrary.org, nps.gov