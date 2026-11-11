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Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

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Mladé Američanky, které za první světové války a v meziválečných letech nanášely svítící barvu na ciferníky hodinek, dostávaly pokyn udržovat tenký hrot štětce pomocí rtů. Při každém takovém pohybu však polykaly malé množství barvy obsahující radium. Zpočátku šlo o zdánlivě čistou a dobře placenou práci, později se u některých žen objevily bolesti čelistí, uvolňování zubů, chudokrevnost a další vážné zdravotní potíže. Jejich následné spory o odškodnění odhalily nebezpečí dlouhodobého vnitřního ozáření a upozornily na nedostatečnou ochranu pracovníků v rychle se rozvíjejícím průmyslu.
Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:29

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