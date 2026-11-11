S čerstvým řidičákem si spletl pedály. V Novém Boru najel do zastávky

S čerstvým řidičákem si spletl pedály. V Novém Boru najel do zastávkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S čerstvým řidičákem si spletl pedály. V Novém Boru najel do zastávkyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 11.11.2026 12:34
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