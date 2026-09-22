NHL tlačí kluby k zápasům barva na barvu. Bílé dresy prodej netáhnou

- NHL chce z duelů barva na barvu udělat běžnou součást sezony, ne jen ozdobu pro venkovní zápasy
- Tmavé dresy podle ligy tvoří většinu prodejů, kontrast navíc funguje v televizi i v hale
- Formát by šel podle propočtů použít u zhruba šedesáti procent zápasů
- Klíčem bylo povolení helem odlišné barvy od dresu z roku 2023
- Bílé dresy liga rušit nechce, aby barevné duely neztratily výjimečnost
Nostalgie, která se dobře prodává
Barevné dresy na obou stranách patřily dlouho k venkovním zápasům, případně k náhodným výjimkám. Teď se z nich stává priorita. Chief branding officer ligy Brian Jennings v rozhovoru pro The Athletic popsal, že liga o konceptu přesvědčuje i vedení všech dvaatřiceti klubů, a to i formou prezentace pro shromáždění guvernérů.
Postup je jednoduchý. Prezident klubu si projde rozpis, vytipuje vhodný zápas a osloví generálního manažera. Pokud kývnou oba manažeři, je hotovo. Argumenty jsou dva. „Když se podíváte na prodeje dresů, většina připadá na tmavé varianty. Takže je to dobré pro byznys a zároveň dobré pro diváky, protože kontrast podle mě dělá lepší televizní i halový produkt,“ uvedl Jennings. „Fanoušci si vždycky vyberou sami a jednoznačně preferují tmavé dresy.“
Že merch dokáže hýbat celou ligou, ukázala i nedávná vlna spekulací kolem licencovaných kolekcí NHL. V NBA přitom prodeje dresů dlouhodobě kopírují hvězdná jména a ve fotbale se retro střihy staly byznysem, kvůli kterému mění identitu i celé ligy během jediného víkendu.
Nejdřív helmy, potom dresy
Zásadní krok padl v roce 2023, kdy generální manažeři povolili helmy v jiné barvě, než má dres. Podle Jenningse to vyřešilo logistiku, protože kustodi si zvykli balit navíc druhou sadu helem, a zároveň ukázalo, že víc barvy na ledě nezkomplikuje práci rozhodčím.
Právě to bylo největší obavou. „Hra na ledě musí zůstat nedotknutelná, rozhodčí musí umět posuzovat situace a nesmí vznikat žádný zmatek,“ zdůraznil. Během zmíněného duelu Rangers s Detroitem si proto psal se šéfem rozhodčích Stephenem Walkomem. Ten formát schválil a vizuálně si ho podle Jenningse sám užil.
Kde to zatím drhne
Na každý zápas se koncept nehodí. Po vyřazení kombinací, které dělají problém divákům s poruchou barvocitu, a duelů dvou tmavých sad, například černé proti tmavě modré, zbývá stále zhruba šedesát procent zápasů v rozpisu. Použít lze i alternativní dresy, což dává smysl v době, kdy liga chystá plošnou vlnu nových designů.
Zbývají detaily, na kterých obchod stojí. Některé smlouvy s reklamními partnery jsou vázané na jedenačtyřicet domácích zápasů v konkrétním dresu. Tým s kasinovou reklamou zase nemůže tyto dresy obléct ve státě, kde je hazard zakázaný. A pak je tu ohleduplnost. „Řekneme týmům: poslyšte, pokud si o takový zápas říkáte a vidíte, že je na konci dlouhého výjezdu, uvědomte si, že po soupeři chcete, aby vezl kufr navíc s dresy a helmami. Buďte ohleduplní,“ popsal Jennings.
Bílé dresy přesto nezmizí. „Kdyby bylo všechno barva na barvu, rychle by to ztratilo výjimečnost,“ uzavřel muž, který změnu prosazuje.