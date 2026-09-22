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NHL tlačí kluby k zápasům barva na barvu. Bílé dresy prodej netáhnou

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Červená proti modré, žádné bílé dresy hostů, obraz jako z archivu padesátých let. Když spolu Detroit s Rangers naposledy nastoupili v barevných dresech, sociální sítě se ptaly jednu a tu samou věc: proč tohle nevidíme častěji? Vedení NHL má odpověď i plán.
NHL tlačí kluby k zápasům barva na barvu. Bílé dresy prodej netáhnou

NHL tlačí kluby k zápasům barva na barvu. Bílé dresy prodej netáhnou

Zdroj: Chicago Blackhawks
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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