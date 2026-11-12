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Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu

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Dennívýzva
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Uběhlo sedmnáct minut a Jonatan Brunes poslal Spartu levačkou do vedení. Teď je oficiálně potvrzeno, co tvrdila Plzeň i televizní experti: před gólem norský útočník fauloval stopera Sampsona Dweha. Rozhodčí to neviděl a VAR do situace nezasáhl.
Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu

Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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