Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu

Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravduZdroj: FC Viktoria Plzeň
Článek byl publikován 12.11.2026 05:30
Fotbalista AS Monaco Mamadou Coulibaly se po utkání francouzské Ligue 1 proti Le Mans (1:1) ocitl v centru...
Mexický cyklista Isaac del Toro má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu 2026, během níž se zařadil mezi...
Lionel Messi pokračuje v překonávání rekordů také v zámořské MLS. Devětatřicetiletý argentinský mág Interu...
Bývalý kapitán Realu Madrid Iker Casillas se rozhodl změnit fotbalové prostředí svých dvou synů....
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Muži, styďte se, zuří Navrátilová. Důvod? Návrat boxerky, která spustila poprask
- Muchová ztratila vedení a padla i se Svitolinovou. Šance na postup je pryč
- Sedm zemí odmítlo na MS juniorů hrát s Rusy, prohlásil šéf německého hokeje
- Fury má být údajně zraněný před megazápasem s Joshuou. Chisora drby smetl ze stolu a popsal, jaký Fury doopravdy je