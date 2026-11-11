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Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál

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Fotbalista AS Monaco Mamadou Coulibaly se po utkání francouzské Ligue 1 proti Le Mans (1:1) ocitl v centru kontroverze. Dvaadvacetiletý záložník oslavil svou první ligovou branku v sezoně gestem napodobujícím podříznutí krku, za které mu nyní hrozí disciplinární trest. Podobným způsobem přitom nedávno slavil také jeho spoluhráč Paris Brunner, jenž následně obdržel čtyřzápasový trest, z toho dva zápasy podmíněně.
Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál

Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál

Zdroj: AS Monaco
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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