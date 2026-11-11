Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál

Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandálZdroj: AS Monaco
Článek byl publikován 11.11.2026 13:06
Lionel Messi pokračuje v překonávání rekordů také v zámořské MLS. Devětatřicetiletý argentinský mág Interu...
Bývalý kapitán Realu Madrid Iker Casillas se rozhodl změnit fotbalové prostředí svých dvou synů....
Slovenská lyžařka Petra Vlhová se po více než dvaapůlleté přestávce způsobené vážným zraněním kolena...
Čeští házenkáři zvládli také druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2028. Na palubovce Bosny a...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Messiho americká pohádka nekončí. Zlatou kopačku získal podruhé v řadě a útočí na další rekord
- Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení
- Je to oficiální. Plzeňský vztek byl oprávněný, gól Sparty neměl platit
- Spalletti pojmenoval problém Juventusu. Jeho mužstvo umí odpovědět na gól, ale nedokáže převzít zápas