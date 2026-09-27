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PS6 a Xbox Helix mohou stát přes 25 tisíc Kč. Hráči dali jasné důvody, proč se koupě přesto vyplatí

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Oficiální cena neexistuje u žádné z obou konzolí. Odhady analytiků a komunitní anketa ale pracují s hranicí tisíc eur a výš.
Herní konzole Xbox Helix

Herní konzole Xbox Helix

Zdroj: TT Technology
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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