PS6 a Xbox Helix mohou stát přes 25 tisíc Kč. Hráči dali jasné důvody, proč se koupě přesto vyplatí

Když německý herní server GameStar na konci března 2026 položil svým čtenářům jednoduchou otázku, zda jsou ochotni za PlayStation 6 nebo Xbox Project Helix zaplatit tisíc eur a více, odpovědělo přes 1 500 lidí. Výsledek byl jednoznačný: 63 procent řeklo ne. Zbylých 37 procent buď souhlasilo (18 %), nebo si nechávalo otevřená vrátka a čekalo na více informací (19 %). Právě v komentářích pod anketou se pak začaly objevovat konkrétní důvody, proč by taková investice mohla dávat smysl. Nejčastěji se opakovalo jedno slovo: kompatibilita. Hráči chtějí za vysokou cenu víc než jen silnější hardware. Chtějí jednu krabici, která zvládne konzolové i PC hry, nabídne přístup k různým obchodům a udrží si hodnotu déle než jednu generaci.
Odkud se vzalo „přes 25 tisíc Kč“
Ani Sony, ani Microsoft dosud neoznámily cenu svých příštích konzolí. Částka „přes 25 tisíc Kč“ vychází z analytických odhadů publikovaných mimo jiné serverem GamesRadar, kde analytici upozorňují na růst cen paměťových čipů a další nákladové tlaky. V citovaných odhadech se objevuje možnost, že příští generace konzolí by mohla začínat výrazně výš než současná generace, v krajním případě kolem 1 000 dolarů. K tomu přibyl precedent: Sony od 2. dubna 2026 prodává PS5 Pro v Evropě za 899,99 eura. Skok na tisíc eur a výš tak vypadá jako menší krok, než by působil ještě před rokem.
Při kurzu ČNB z 21. září 2026 vychází tisíc eur na 24 350 Kč. Hranici 25 tisíc překračuje až vyšší část odhadovaného pásma. I samotných 24 350 Kč ale představuje zhruba 47 procent průměrné hrubé měsíční mzdy v Česku, která ve druhém čtvrtletí 2026 činila 51 966 Kč. Nejde o impulzní nákup. Jde o investici, kterou si člověk musí obhájit.
Co přesně hráče přesvědčuje
V komentářích pod anketou GameStar se opakovaly hlavně tyto argumenty:
- PC hry vedle konzolové knihovny. Pokud Xbox Helix skutečně nabídne možnost hrát PC hry vedle nativních Xbox titulů, kupující získá přístup k mnohem širšímu katalogu než u klasické konzole. Microsoft u Project Helix oficiálně uvádí, že má být určen pro Xboxové i PC hry. Konkrétní seznam podporovaných obchodů ale zatím neoznámil.
- Čtyři generace zpětné kompatibility. Microsoft v březnu 2026 oficiálně uvedl, že chce zachovat hratelnost her ze čtyř generací Xboxu. Jedna krabice tak má dál navazovat na celou historii platformy.
- Delší užitná hodnota. Argument zní jednoduše: drahá konzole, která zvládne i PC hry, nemusí za pět let skončit v šuplíku. Širší ekosystém může prodloužit její využitelnost.
- Výkon, ale ne sám o sobě. Samotné navýšení výkonu hráče nepřesvědčí. Microsoft u Helixu slibuje „řádový skok“ v ray tracingu, ale zároveň zdůrazňuje propojení konzolových a PC her. Právě kombinace výkonu a širší kompatibility je součástí vize nové generace Xboxu.
U PS6 podobně konkrétní argumenty chybí, protože Sony zatím její parametry ani cenu neoznámila. Hráči tak v tuto chvíli reagují především na dostupné informace o Xboxu, zatímco u PlayStationu zůstává mnohem více prostoru pro spekulace.
Helix jako „jednodušší PC do obýváku“
Microsoft tuhle vizi nestaví od nuly. Už v roce 2025 představil ve spolupráci s Asusem ROG Xbox Ally X, handheld za 999,99 dolaru s Windows 11, který kombinuje prostředí Xboxu s otevřeností PC. Umožňuje přístup ke hrám z Xboxu, Game Passu i dalších PC obchodů, včetně Steamu, Epic Games Store nebo Battle.netu. PC Gamer ho ve svém hodnocení označil za nejvýkonnější handheld, který do té doby testoval. Ars Technica naopak upozornila, že samotné prostředí Xbox Full Screen Experience přinášelo oproti běžnému desktopu Windows jen minimální nárůst výkonu; hlavní přínos spočíval spíše v rozhraní a pohodlnějším ovládání.
Důležitější je ale to, co se dělo potom. V dubnu 2026 Microsoft vydal aktualizace zlepšující používání ROG Xbox Ally a Ally X při připojení k televizoru, včetně automatického přepnutí obrazu na externí displej a dalších funkcí pro hraní na velké obrazovce. Auto Super Resolution se na Ally X začalo testovat v režimu Xbox Insider. Ve stejném měsíci Microsoft zahájil postupný rollout Xbox mode do Windows 11 na běžných počítačích. Ten přináší celoobrazovkové rozhraní optimalizované pro ovladač a sjednocuje přístup ke hrám z Xboxu i různých PC obchodů.
Právě tady se láme klíčová otázka: pokud Helix doručí podobnou zkušenost jako dnešní ROG Xbox Ally, ale v domácím provedení bez kompromisů spojených s handheldem a s výrazně vyšším výkonem, tisíc eur začne vypadat jinak. Za stejné peníze dnes postavíte herní PC, ale taková sestava bude vyžadovat vlastní volbu komponent, instalaci systému a průběžnou správu. Helix naopak slibuje konzolové zařízení, které má zvládnout i PC hry. Microsoft zatím ale neoznámil finální podobu hardwaru ani cenovku, takže toto srovnání zůstává hypotetické.
Kdy a pro koho to dává smysl
Pro někoho, kdo chce jednu krabici pod televizí, ze které spustí Halo, Forzu, ale i PC hry, a nechce se přitom starat o ovladače, BIOS a klasickou správu Windows, může být právě takové zařízení zajímavé. Zvlášť pokud se naplní slibovaná zpětná kompatibilita čtyř generací Xboxu a PC část nabídne širokou podporu. Microsoft tyto směry u Helixu skutečně potvrzuje, konkrétní rozsah funkcí ale zatím neznáme.
Pro čistě konzolového hráče, který hraje výhradně konzolové tituly a nemá zájem o PC ekosystém, dnes tak silný argument neexistuje. A pro kohokoli platí jedno: spěchat nemá smysl. U Helixu Microsoft potvrdil, že alfa verze hardwaru chce vývojářům dodávat od roku 2027. Datum uvedení na trh ani finální cena oznámeny nebyly. U PS6 chybí ještě více konkrétních informací.
Anketa GameStar není reprezentativní průzkum trhu, ale hlas více než 1 500 čtenářů tohoto konkrétního serveru. Ukazuje především jejich postoj k představě konzole za 1 000 eur a více: 63 procent takovou cenu odmítlo, 19 procent čekalo na další informace a 18 procent ji bylo ochotno akceptovat. Ti, kteří jsou ochotni o takové ceně uvažovat, přitom podle komentářů nepožadují jen více výkonu. Častěji mluví o tom, aby jedna krabice zvládla co nejvíc funkcí, které dnes vyžadují dvě různá zařízení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík