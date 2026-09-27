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Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby

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Moderní metodu takzvaného předního přístupu používají při totálních náhradách kyčelního kloubu také specialisté přerovské nemocnice. Ke kloubu se mohou díky novému vybavení dostat mezi svalovými skupinami, což u některých pacientů může znamenat rychlejší návrat k běžnému pohybu.
Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby

Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby

Zdroj: Nemocnice Agel Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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