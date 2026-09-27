Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby

Při předním přístupu provádí lékař výkon mezi svalovými skupinami, operace náhrady kyčelního kloubu je tak šetrnější. Operační rána se nachází v oblasti třísla a dosahuje přibližně 10 až 15 centimetrů. „Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Jeho hlavní výhodou je rychlejší počáteční rehabilitace, protože při přístupu ke kloubu prakticky žádný sval nepřerušujeme. Pacient tak může být v prvních dnech po operaci pohyblivější a rychleji se vracet k běžným aktivitám,“ vysvětlil na webu Nemocnice AGEL Přerov Pavel Přikryl, primář ortopedicko-traumatologického oddělení.
S předním přístupem již mají odborníci z přerovské nemocnice delší zkušenost u menšího počtu pacientů. Díky speciálním operačním nástrojům a kostním frézám jej mohou využít ve větším rozsahu.
„Díky novému instrumentáriu předpokládáme, že bychom mohli předním přístupem provést přibližně 50 až 100 operací ročně. Dosavadní výsledky jsou velmi slibné a odpovídají tomu, co od této metody očekáváme – především rychlejší mobilizaci pacienta v prvních týdnech po výkonu,“ dodal primář Přikryl.
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Totální náhrada kyčelního kloubu může pacientům s pohybovými obtížemi výrazně zlepšit kvalitu života. Pokud je po operaci zdravotní stav příznivý pro prvotní mobilizaci, může se s pomocí zdravotníků už v den výkonu postavit na nohy a zkoušet první kroky. „V běžné praxi však rehabilitace začíná především následující den. Přibližně po dvou až čtyřech týdnech se rozdíly v pohyblivosti oproti pacientům operovaným klasickým bočním přístupem postupně vyrovnávají. Hospitalizace na ortopedicko-traumatologickém oddělení trvá zpravidla kolem čtyř dnů, následovat může přibližně týden rehabilitační péče. U dobře se zotavujících pacientů nemusí být podle jejich individuálního stavu nutná ani následná lázeňská léčba,“ uvádějí zástupci nemocnice s tím, že návrat k běžnému životu lze u vhodných pacientů očekávat přibližně v horizontu jednoho měsíce.
O vhodnosti předního operačního přístupu rozhoduje vždy lékař. „Jeho využití závisí na tělesných proporcích, anatomických poměrech i celkovém zdravotním stavu pacienta. Obtížný až nevhodný může být například u pacientů s obezitou nebo některými anatomickými odchylkami. Je důležité zdůraznit, že náhrada kyčelního kloubu zůstává bez ohledu na zvolený přístup velkou a náročnou operací, která vyžaduje odpovídající přípravu. Pokud ale můžeme díky šetrnějšímu operačnímu postupu urychlit zotavení pacienta při zachování bezpečnosti a správného provedení náhrady, je to výhoda, kterou chceme využívat,“ komentoval Pavel Přikryl.