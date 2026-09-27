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Samaritán: Stallone musel skrývat vlastní tetování a do filmu propašoval odkaz na Rockyho

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Ve filmu Samaritán hraje Sylvester Stallone hrdinu v utajení. Během natáčení skrýval pod líčidly vlastní tetování a tvůrci bojovali s chybami rekvizit.
Samaritán

Samaritán

Zdroj: FOTO:Amazon Prime Video / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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