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Proč kandidáti rozdávali pivo, maso a peníze: Dějiny kupování hlasů byly mnohem barvitější než obálka s bankovkami

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Volební korupce nemusela vypadat jako tajná obálka. Kandidáti hostili voliče v hospodách, platili jídlo, nabízeli práci a rozdávali peníze.
Proč kandidáti rozdávali pivo, maso a peníze: Dějiny kupování hlasů byly mnohem barvitější než obálka s bankovkami

Proč kandidáti rozdávali pivo, maso a peníze: Dějiny kupování hlasů byly mnohem barvitější než obálka s bankovkami

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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