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Miloš Zeman slaví 82. narozeniny. V Lánech užívá štědrou rentu, přesto ho stále láká návrat na Pražský hrad

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Bývalý prezident Miloš Zeman slaví 82. narozeniny. V lánské vile užívá důchod i rentu, oslavil je kremrolí a zvažuje další kandidaturu na Hrad.
Miloš Zeman

Miloš Zeman

Zdroj: FOTO:The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland , CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons
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