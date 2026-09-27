Salát Coleslaw je křupavou přílohou s vyváženou zálivkou, která se hodí ke grilování i burgerům

Jakmile se venku začne grilovat a opékat, opakuje se doma pořád stejná otázka: co k masu, aby to nebylo těžké, mastné a zase dokola stejné. Tenhle salát se na takové chvíle hodí skoro ideálně. Je hotový bez dlouhého stání u linky, nepotřebuje žádné zvláštní suroviny a vyjde levně. Většina věcí bývá běžně doma. Důležitý je ale jeden malý krok, který se nevyplatí přeskočit: nakrájené zelí nejdřív osolím, nechám ho pustit vodu a až potom ho promíchám s mrkví, cibulí a zálivkou z majonézy a zakysané smetany. Salát se pak nerozředí vlastní šťávou, zůstane křupavý a po chvíli v lednici chutná ještě o kus líp.
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zelný salát se u nás dělá už dlouho. Dřív jsem to brala zkratkou: zelí nakrájet, přihodit zbytek, zamíchat a hotovo. Špatné to nebylo. Jenže po pár minutách se na dně mísy začala držet voda a zálivka byla najednou řídká, trochu bez života. Od té doby, co zelí předem solím a pak ho lehce vymačkám, je rozdíl vidět hned. Nejlepší je právě ta jednoduchost. Pár běžných surovin, žádné vaření a příloha, která se neztratí u grilovaného masa ani u řízku.
Můj tip zní: Jestli nemusíte salát nést na stůl hned, dejte hotový aspoň na Coleslaw 30 minut do lednice. Cibule trochu zjemní, zelí si vezme chuť zálivky a celé se to spojí. Ne zázrak, spíš poctivý rozdíl. Zelí, které drží tvar, je u Coleslawu základ
U Coleslawu se všechno láme hlavně na přípravě
zelí. Když se jen nakrouhá a rovnou zalije, začne v míse rychle pouštět vodu. A té bývá víc, než člověk chce. Předsolení má jednoduchý důvod: zelí pustí část tekutiny ještě předtím, než se přidá majonéza se smetanou. Pak ho stačí rukama trochu promnout a vyždímat. Ne do poslední kapky, to by salátu spíš uškodilo. Má zůstat šťavnatý, ale ne rozmáčený. Recept na domácí a křupavý salát Coleslaw
Doba přípravy: 20 minut + 1 hodina na odležení zelí Počet porcí: 4-6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 600 g hlávkového bílého zelí 1 velká mrkev 1 menší cibule 4 lžíce majonézy 4 lžíce zakysané smetany 1-2 lžičky octa 1 lžička cukru 1 lžička soli nebo podle potřeby 1/2 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy křupavého zelného salátu Coleslaw
1. Z
hlávkového zelí odstraňte povadlé nebo poškozené vrchní listy a vyřízněte košťál. Zelí nakrájejte na co nejtenčí nudličky. Čím jemnější budou, tím příjemněji se salát jí a zálivka se mezi ně lépe dostane.
2. Nakrájené
zelí přesuňte do větší mísy, promíchejte se solí a nechte stát alespoň 1 hodinu. Za tu dobu pustí přebytečnou vodu a trochu změkne. Křupavost by mu ale zůstat měla. Foto: Cooky.cz, Zelí promícháme se solí a necháme asi hodinu stát, poté vyždímáme.
3. Odleželé zelí rukama lehce
promačkejte a vyždímejte z něj tekutinu. Není potřeba ho trápit úplně do sucha. Jde hlavně o to, aby později zbytečně nenaředilo zálivku.
4.
Mrkev nastrouhejte nahrubo. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno, aby v salátu nebyla příliš ostrá a nevystupovala v každém soustu.
5. K připravenému zelí přidejte
mrkev a cibuli. V menší misce smíchejte majonézu, zakysanou smetanu, ocet, cukr a pepř.
Zelný salát, který je za chvilku hotový a vydrží tři dny: Křupavé zelí s mrkví, křenem a zálivkou z jablečného octa
6. Zálivku nalijte k zelenině a všechno důkladně promíchejte. Když se salát zdá moc hutný, pomůže opravdu jen malá kapka octa navíc. Pokud chcete jemnější chuť, přidejte raději lžíci zakysané smetany.
7. Hotový
Coleslaw ochutnejte a podle potřeby dosolte nebo lehce doslaďte. Tady se vyplatí chvíli počkat a nesypat všechno najednou. Každé zelí chutná trochu jinak, cibule taky a majonéza umí výsledek posunout víc, než by se na první pohled zdálo. Foto: Cooky.cz, Hotový salát uložíme odstát do lednice.
8. Salát zakryjte a dejte nejméně na
30 minut do lednice. Podávejte vychlazený ke grilovanému masu, pečenému kuřeti, burgerům, karbanátkům nebo jen s čerstvým pečivem. V lednici vydrží přibližně 1 den. Druhý den už bývá měkčí, chuťově ale pořád obstojí. Rady z domácí kuchyně k přípravě salátu Jemnější salát bude tehdy, když zelí nakrájíte opravdu tence nožem nebo na mandolíně. Výraznější chuť přidá pár kapek octa navíc. Opatrně s ním, ocet umí celý salát snadno přebít. Když salát podávám ke smaženému masu, dávám trochu víc pepře. Ke grilovanému kuřeti ho nechávám spíš jemnější. Když trochu salátu zůstane, druhý den ho dejte do bagety s pečeným kuřetem nebo řízkem. V pečivu jeho krémová a svěží chuť často vyzní ještě líp než samotná na talíři.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková