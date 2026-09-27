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Salát Coleslaw je křupavou přílohou s vyváženou zálivkou, která se hodí ke grilování i burgerům

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Když potřebuji rychlou přílohu k masu, burgerům nebo jen něco svěžího k večeři, dělám doma právě salát Coleslaw. Je levný, z běžných surovin a celé kouzlo je v jednoduchém triku: nakrájené zelí předem osolím, nechám vypotit a teprve potom ho smíchám s mrkví, cibulí a krémovou zálivkou z majonézy a zakysané smetany.
Obrázek k receptu na Salát Coleslaw: jednoduchý recept na křupavou přílohu s vyváženou zálivkou, která se hodí ke grilování i burgerům

Obrázek k receptu na Salát Coleslaw: jednoduchý recept na křupavou přílohu s vyváženou zálivkou, která se hodí ke grilování i burgerům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Salát Coleslaw: jednoduchý recept na křupavou přílohu s vyváženou zálivkou, která se hodí ke grilování i burgerům
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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