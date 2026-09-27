České Budějovice porazily Litvínov 5:4, poslední slovo měl Olesen

Vítězný obrat zařídil v přesilových hrách dánský útočník Nick Olesen, který nejdříve v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a v čase 59:31 rozhodl. Navíc si připsal při svém návratu z marodky po jednozápasové pauze i dvě asistence.
Domácí se museli nadále obejít bez zraněných Kundrátka s Koláčkem. Do brankoviště se poprvé v sezoně postavil Strmeň. Z aktivního nástupu Jihočechů rychle vyplynula dvě litvínovská vyloučení, jenže hráči Motoru nezakončili ani jednu z nebezpečných kombinací, přestože 70 vteřin byli na ledě v pěti proti třem.
Naopak záhy po návratu vyloučených získali šťastné vedení hosté, kteří využili zaváhání obránce Štencela u pravé tyčky a Šámal zblízka překonal ležícího Strmeně. Devatenáctiletý útočník oslavil v pátém extraligovém utkání premiérovou trefu.
Českobudějovičtí vyrovnali za necelou půlminutu. Po vhazování napravo od brankáře Čajana letěl puk na volného Ordoše, který přesměroval jeho dráhu do litvínovské branky. Po několika příležitostech na obou stranách se v závěru první třetiny blýskl individuální akcí obránce Husinecký, jenž prokličkoval až domácímu brankovišti, ale vynutil si pouze trest faulujícího Vráblíka.
V úvodu druhého dějství doplatili hosté na častá vyloučení za běžné přestupky. Při trestu Šámala získal vedení pro domácí tým obránce Štencel, při jehož střele švihem v ose kluziště výborně clonili před brankou dva jeho spoluhráči.
Ve 25. minutě úplně volný Ordoš ve středním pásmu převzal přesný pas od Kachyni, ale neproměnil sólovou jízdu. Zakrátko Severočeši získali lacino kotouč ve středním pásmu a po rychlé akci Kämpf střelou z levého kruhu překonal Strmeně.
Brzy mohl strhnout vedení na stranu hostí Koblasa, ale neuspěl u levé tyčky. Ve 34. minutě neproměnil Ondřej Kaše trestné střílení, vychytal ho Strmeň. Zároveň usedl na trestnou lavici Olesen a Litvínovští využili přesilovku. Švihem od modré čáry se trefil Jaks. Pokus dravého Beránka o vyrovnání zastavil brankář Čajan.
Do třetí části vstoupili domácí s optickou převahou. Neprosadil se Beránek u levé tyčky, ani Nordsäter střelou z pravého kruhu. Vyrovnal teprve Ordoš tečí střílené přihrávky od Hocha, který se výborně zorientoval u bočního mantinelu.
Při trestu Ahla vrátil Litvínovu vedení Koblasa po nápřahu z levého kruhu. Brzy však autor litvínovské trefy usedl na trestnou lavici a Olesen v přesilovce vyrovnal střelou švihem z mezikruží. Necelou minutu před třetí sirénou se nechal vyloučit Jaks a vítězství Jihočechů trefil opět v početní výhodě Olesen přesnou střelou z levé strany.
Banes Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. Ordoš (Vála, Hoch), 23. Štencel (N. Olesen, Lantoši), 45. Ordoš (Hoch, N. Olesen), 53. N. Olesen (Štencel, Bulíř), 60. N. Olesen (Štencel, Lantoši) - 7. Šámal (Zygmunt), 26. Kämpf (O. Kaše, Moravčík), 35. Jaks (O. Kaše, Kämpf), 46. Koblasa (O. Kaše, Jaks). Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka - Zíka, J. Svoboda. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:2. Diváci: 6308.
Sestavy:
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Nordsäter, Vála, Kachyňa, Pýcha, Andersen - Lantoši, Bulíř, N. Olesen - Ordoš, Hoch, Pour - Krastenbergs, Bell, Ahl - M. Hejduk, Zachar, M. Beránek - M. Toman. Trenér: Róbert Petrovický.
Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, Polášek, V. Beran, od 21. navíc Tittl - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Pištěk, M. Sukeľ, Koblasa - Zygmunt, Gut, Šámal - Jurčík, Jícha, T. Urban. Trenér: Reichel.