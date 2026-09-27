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Rašilov věřil, že alkohol má superschopnost. Pil na smutek i nervy, než zjistil, že za úlevu platí vlastním životem

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Saša Rašilov v podcastu Čestmíra Strakatého popsal, proč alkohol roky považoval za jedinou látku, která zvládne vyřešit smutek i napětí najednou, a proč právě tahle iluze je nejnebezpečnější.
Rašilov věřil, že alkohol má superschopnost. Pil na smutek i nervy, než zjistil, že za úlevu platí vlastním životem

Rašilov věřil, že alkohol má superschopnost. Pil na smutek i nervy, než zjistil, že za úlevu platí vlastním životem

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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