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Cestování ve starodávné historii nebylo vůbec jako dnes. Kdo si to mohl dovolit a co k tomu bylo potřeba

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Cestování na dlouhé vzdálenosti, dokonce za účelem turistiky, se praktikovalo už před 5 000 lety. Nebylo ale příliš komfortní – dopravní prostředky byly pomalé, cesty mnohdy špatné a nebezpečné…
Cestování ve starodávné historii nebylo vůbec jako dnes. Kdo si to mohl dovolit a co k tomu bylo potřeba

Cestování ve starodávné historii nebylo vůbec jako dnes. Kdo si to mohl dovolit a co k tomu bylo potřeba

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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