Zrůdný čin Miroslava Somory. Případ ožil v kultovním filmu Smrt stopařek

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Zrůdný čin Miroslava Somory. Případ ožil v kultovním filmu Smrt stopařekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Smrt dvou mladých stopařek u Trenčína v roce 1976 dodnes vyvolává děs. Miroslav Somora dívky připravil o život a pokoušel se vyhnout trestu lhaním o nemoci.
Smrt stopařek
Zdroj: FOTO:Distr. TV Seznam
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