Pomáda: Natáčení provázel kolaps, skrytá bolest, neuvěřitelný zápach, zranění i závislost na lécích

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Pomáda: Natáčení provázel kolaps, skrytá bolest, neuvěřitelný zápach, zranění i závislost na lécíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zákulisí amerického muzikálu Pomáda odhaluje kolapsy v přehřáté tělocvičně, natáčení ve špinavé vodě, skutečné modřiny i vážné zranění Jeffa Conawaye.
Pomáda
Zdroj: FOTO:© 1978 Paramount Pictures, distr. FTV Prima
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