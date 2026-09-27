Banánová slupka s lžičkou cukru přes noc ve vodě: orchidej po zálivce nasadí květy, které jí vydrží celé měsíce

Pokud se v květinářství zeptáte na rady ohledně hnojení orchidejí, doporučí vám používat vyvážené, ve vodě rozpustné
hnojivo pro orchideje zředěné na polovinu doporučené síly každý druhý týden během aktivního růstu a každý měsíc během vegetačního klidu. Tak to alespoň doporučili mě. Ovšem jde to i jinak – bez chemie. V hlavní roli cukr
Nadšenci často používají organické alternativy, například banánové slupky, které jsou bohaté na draslík. Namočením banánových slupek do vody na několik dní a
použitím roztoku místo zálivky lze orchidejím zajistit živiny bez rizika popálení chemikáliemi. A všechno to ještě vylepší cukr, který těmhle nádherným rostlinám dodá i nezbytnou energii, kterou ke svému růstu potřebují, jak píše i web OrchidBoard. Můj osvědčený recept je jednoduchý: 2 banánové slupky 1 lžička cukru 1 litr vody
Slupky s cukrem nechte vylouhovat přes noc ve vodě. Ráno sceďte (já ještě slupku vymačkávám přes cedník) a můžete použít jako hnojivo. Jen roztok předtím nařeďte v poměru 1:5. Vyhnete se tak riziku přehnojení. Podobně funguje i
rýžová voda, kterou už Chalupáři-Zahrádkáři také vyzkoušeli. Zdroj fotografie: Depositphotos Orchideje potřebují hnojení ve fázi růstu a kvetení, obvykle na jaře a v létě. Nadměrné hnojení však může poškodit jejich kořeny. Prevence a léčba houbových onemocnění
Dalším velkým problémem, který orchideje v domácích podmínkách často trápí, jsou podle webu
AmThaiOrchids rozmanité houbové infekce. Abyste jim předešli, udržujte kolem rostlin dobrou cirkulaci vzduchu a vyvarujte se přemokření listů. Pokud se objeví infekce, je nutné jednat rychle: Odstraňte napadené části sterilizovanými nůžkami. Rostlinu ošetřete přírodními fungicidy (skvělý je třeba skořicový nebo neemový olej). Rostlinu přesaďte do čerstvé směsi pro orchideje, abyste jí zajistili čistý start. Zdroj fotografie: Freepik Cukrový trik může vaši orchidej trochu podpořit v boji proti škůdcům. Jeho příprava je opravdu velmi jednoduchá. Když nekvete, sledujte vlhkost
A co dělat, když vaše pokojovka na i přes tu nejlepší péči nekvete? S tím nám poradil zahradník Lukáš N. ze Znojma.
„Já osobně nedám dopustit na domácí vlhkoměr. V okolí orchidejí by měl naměřit 40-70% relativní vlhkost. Pak vám vykvetou docela určitě.“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři