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Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3

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Dennívýzva
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Libereckým hokejistům se v úvodu nové sezony nedaří. Po pěti odehraných utkáních mají jen čtyři body, které navíc získali ve venkovních utkáních. Doma ani napodruhé bod nezískali, tentokrát podlehli Třinci 1:3. Jediný gól dal Sandberg až v úplném závěru.
Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3

Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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