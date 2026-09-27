Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3

V dresu Bílých Tygrů se objevil navrátilec ze zámoří Tomáš Galvas, který se před začátkem NHL na přípravném kempu prozatím marně snažil probít do hlavního týmu Pittsburghu. Potkal se v utkání s bratrem Jakubem, který dal vítězný gól Ocelářů.
Aktivněji vstoupili do utkání hosté a Kváča musel být hned od úvodní minuty ve střehu. Se střelami Hudáčka i Pyrochty si ale poradil. Poté Michal Kovařčík fauloval vysokou holí Vlacha a domácí hráli čtyři minuty v početní výhodě. Velké šance měli Najman a Sandberg, Kacetl si ale připsal povedené zákroky.
Krátce po skončení oslabení navíc Oceláři sami udeřili. Po rychlém kontru vystřelil přes obránce Kubiesa a u dorážky byl jako první Růžička, který pohotově poslal Třinec do vedení. To mohli hosté ještě navýšit v přesilovce, Severočeši se ale dobře ubránili. V závěru první dvacetiminutovky byl blízko vyrovnání Ivan, jeho nahození od modré čáry však zastavila horní tyč Kacetlovy branky.
Do druhé části vstupovali Slezané v početní výhodě, nesehráli ji však příliš dobře. Vzápětí tak měl z přečíslení vyrovnání na holi Tomáš Galvas. Jeho střela sice prošla přesunujícímu se Kacetlovi mezi betony, mířila ale těsně vedle. Liberečtí pokračovali ve své aktivitě i nadále a Kacetl měl plné ruce práce se střelami Rychlovského a Zemana.
Následně hráli Bílí Tygři přesilovku a blízko kýženému gólu byl Lenc, Kacetl ale dokázal udržet puk před brankovou čárou. Třinecký brankář si ještě těsně před druhou přestávkou poradil s gólovou šancí Petrovského.
Od začátku třetího dějství se Liberec tlačil hodně dopředu, Kacetl ale proti domácím útočníkům odolával. Na opačné straně tak zahrozil Roman, ani nadvakrát však Kváču nepřekonal. Navýšit své vedení poté mohli Oceláři v početní výhodě, s šancí Voženílka si ale poradil Kváča.
Čekání na domácí body trvá dál... #BTL pic.twitter.com/P21RG55BZN — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 27, 2026
V 51. minutě už se ale hosté mohli podruhé v utkání radovat. Na vrcholu kruhů se k odraženému kotouči dostal Jakub Galvas, jehož střelu si vedle si smolně do vlastní sítě srazil bránící Rychlovský.
Domácí se ještě pokoušeli se stavem zápasu něco udělat a pět minut před třetí sirénou dorazil puk za Kacetlova záda Lenc. Hostující lavička si však vyžádala trenérskou výzvu a hlavní rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa branku neuznali, jelikož liberecký útočník zahrál před dosažením branky vysokou holí.
Klid na hostující hokejky pak v 58. minutě přinesl svým přesilovkovým gólem Voženílek. V samém závěru pak už jen upravil na konečných 1:3 Sandberg.
Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 60. Sandberg - 8. M. Růžička (Kubiesa), 51. J. Galvas (O. Kovařčík), 58. D. Voženílek (M. Růžička). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1 Diváci: 5231.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Kachlíř - Lenc, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, Faško-Rudáš - O. Procházka, Hujer, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.