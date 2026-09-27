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Koupil starý Game Boy s obřím přepínačem na boku. Komunita mu vysvětlila, k čemu slouží, a všichni záviděli

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Nápadný přepínač na boku bazarového Game Boye nebyl defekt ani kosmetika. Šlo o starý overclock mod, který dnes stojí slušné peníze.
Starý zelený Game Boy s obřím přepínačem

Starý zelený Game Boy s obřím přepínačem

Zdroj: Uživatel marti-kush / Reddit
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