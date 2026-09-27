Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země

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Většina Evropanů hledajících klidné místo pro druhou polovinu života automaticky míří na jih kontinentu. Mezinárodní analýzy ale ukazují překvapivý obraz – skutečný ráj neleží v Portugalsku ani na Costa del Sol, nýbrž o tisíce kilometrů dál na západ.
Středoamerická Kostarika se v prestižním žebříčku Annual Global Retirement Index pro rok 2026 umístila na vynikajícím místě. Tato nevelká republika si dlouhodobě drží pověst stability v regionu, který často čelí turbulencím. V roce 1948 učinil tehdejší vůdce José Figueres Ferrer historické rozhodnutí – symbolicky rozbil kladivem zeď vojenských kasáren a zrušil armádu. Ušetřené prostředky země přesunula do školství a zdravotnictví.
Výsledkem je fungující demokracie s minimální násilnou kriminalitou a vysokou životní úrovní. Pro generaci padesátníků, která odmítá zbytečný shon a hledá rovnováhu mezi přírodou a moderním zázemím, nabízí unikátní kombinaci výhod.
Modrá zóna dlouhověkosti a špičková medicína
Základem každodenního fungování je místní filozofie Pura Vida – doslovně čistý život. Nejde o prázdné turistické klišé, ale o měřitelný fenomén. Kostaričané kladou důraz na komunitu, rodinu, pobyt venku a střídmost místo honby za kariérou.
Na poloostrově Nicoya se nachází jedna z mála oficiálních modrých zón planety – míst, kde se obyvatelé běžně dožívají sta a více let ve skvělém fyzickém i psychickém zdraví. Přispívá k tomu minerální voda, pravidelný nenásilný pohyb, strava bohatá na tropické ovoce, kukuřičné placky a fazole. Především ale absence chronického stresu.
Zásadním tématem pro lidi nad padesát je dostupnost kvalitní lékařské péče. Kostarika v tomto ohledu bourá předsudky o rozvojovém světě. Země provozuje robustní univerzální systém Caja Costarricense de Seguro Social, do kterého mají po vyřízení pobytu přístup i cizinci za poměrně nízký měsíční poplatek odvozený z příjmu.
Vedle toho funguje síť špičkových soukromých nemocnic a klinik, především v okolí hlavního města San José. Řada tamních lékařů vystudovala v Severní Americe nebo západní Evropě a mluví plynně anglicky. Ceny soukromých zákroků dosahují zlomku nákladů běžných v západních zemích, což z Kostariky dělá vyhledávané centrum zdravotní turistiky.
Věčné jaro místo výhně i profukovaných domů
Klima představuje další kapitolu, kde středoamerická republika boduje. Na rozdíl od jihu Evropy, kde letní měsíce připomínají nesnesitelné výhně a v zimě v nezateplených kamenných domech nepříjemně profukuje, nabízí Kostarika stabilní tropické počasí.
Ti, kterým nevyhovuje vlhké horko u pobřeží Pacifiku či Karibiku, směřují do oblasti Centrálního údolí – Valle Central. Zdejší nadmořská výška kolem tisíce metrů zajišťuje celoroční teploty mezi 20 a 27 stupni Celsia bez nutnosti topení nebo permanentního chlazení klimatizací. Připomíná to věčné jaro.
Stát navíc vychází aktivním lidem vstříc legislativně. Kostarika má propracované pobytové programy, z nichž nejznámější je status Pensionado. Ten vyžaduje pouze doložitelný stálý doživotní příjem minimálně tisíc amerických dolarů měsíčně, a to i z komerčních zdrojů či vlastních investic.
Pro ty, kteří ještě pobírají příjmy z podnikání nebo práce na dálku, je určen program Rentista. Ten vyžaduje prokázání stabilního příjmu ve výši 2 500 USD měsíčně po dobu dvou let, případně složení bankovního depozitu 60 000 USD. Získání povolení k pobytu je administrativně přímočaré, stát nedaní příjmy pocházející ze zahraničí a proces nákupu nemovitostí má pro cizince stejná pravidla jako pro místní občany.
Životní náklady v Kostarice sice nejsou nejnižší v Latinské Americe, protože dovážené zboží podléhá daním, ale každodenní režim je velmi příznivý. Nákupy na tradičních farmářských trzích zvaných ferias umožňují pořídit čerstvou zeleninu, ovoce a ryby za zlomkové ceny. Místní restaurace sodas nabízejí poctivá vydatná jídla z lokálních surovin.
K tomu všemu se přidává bezkonkurenční přírodní prostředí. Více než čtvrtina rozlohy státu spadá pod národní parky a chráněná území. Kostarika hostí zhruba pět procent veškeré světové biologické rozmanitosti. Každodenní procházka může znamenat pozorování tukanů, lenochodů a pestrobarevných motýlů přímo na zahradě.
Padesátka je věk, kdy se přirozeně mění životní priority. Honičku za kariérním postupem střídá touha po duševní pohodě, čistém vzduchu a prostředí, které člověka nevyčerpává. Právě proto už v mezinárodních srovnáních nebodují jen známá evropská letoviska, ale země, která dokázala propojit civilizační jistoty s respektem k přírodě i k lidskému tempu.
Zdroje článku: travelandleisure.com, mediafax.ro, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková