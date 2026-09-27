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Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země

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Slunné Portugalsko či řecké ostrovy lákají, skutečný ráj pro druhou polovinu života ale leží za oceánem. Středoamerická země bez armády nabízí dlouhověkost, špičkové zdravotnictví a věčné jaro.
Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země

Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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