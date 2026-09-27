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Orchidej měsíce nekvete a dává jen listy? Zkušená pěstitelka ji na 10 minut postaví pod sprchu a do 14 dní napočítá 20 nových poupat

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Orchideje upřednostňují teploty mezi 18-24 °C přes den a o něco nižší v noci. K rozkvětu jim však může pomoci teplá sprcha.
Orchidej měsíce nekvete a dává jen listy? Zkušená pěstitelka ji na 10 minut postaví pod sprchu a do 14 dní napočítá 20 nových poupat

Orchidej měsíce nekvete a dává jen listy? Zkušená pěstitelka ji na 10 minut postaví pod sprchu a do 14 dní napočítá 20 nových poupat

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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