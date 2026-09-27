Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Krasavice z Top Gunu je po čtyřiceti letech k nepoznání. Kelly McGillis dnes pracuje v odvykacím centru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kelly McGillis se proslavila rolí v Top Gunu. Dnes žije na venkově, učí herectví a na plný úvazek pomáhá ženám v protidrogové léčebně.
Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986).

Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986).

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Reklama
Další články z ReadZone
Miloš Zeman slaví 82. narozeniny. V Lánech užívá štědrou rentu, přesto ho stále láká návrat na Pražský hrad
Miloš Zeman slaví 82. narozeniny. V Lánech užívá štědrou rentu, přesto ho stále láká návrat na Pražský hrad
Hvězda Rodinných pout slaví 50. Otto Kallus alias Filip Rubeš úplně změnil život
Hvězda Rodinných pout slaví 50. Otto Kallus alias Filip Rubeš úplně změnil život

Herec Otto Kallus slaví padesáté narozeniny. Někdejší hvězda seriálu Rodinná pouta opustila televizní...

David Koller slaví 66 a vydává novou desku. S mladší manželkou vychovává syna ve věku vnuka
David Koller slaví 66 a vydává novou desku. S mladší manželkou vychovává syna ve věku vnuka

Zpěvák David Koller slaví šestašedesáté narozeniny vydáním sólové desky. Po odchodu ze skupiny Lucie...

Kdysi svalnatá Sarah Connor z Terminátora, dnes šedovlasá sedmdesátnice. Linda Hamilton vrásky neskrývá
Kdysi svalnatá Sarah Connor z Terminátora, dnes šedovlasá sedmdesátnice. Linda Hamilton vrásky neskrývá

Americká herečka Linda Hamilton slaví sedmdesátiny. Představitelka Sarah Connor z Terminátora odmítá...

Donna a David 30 let od Beverly Hills znovu spolu. Brian Austin Green a Tori Spellingová předtím spolu 18 let nemluvili
Donna a David 30 let od Beverly Hills znovu spolu. Brian Austin Green a Tori Spellingová předtím spolu 18 let nemluvili

Brian Austin Green a Tori Spellingová vyrazili za fanoušky na Floridu. Bývalí kolegové z Beverly Hills...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.