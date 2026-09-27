Krasavice z Top Gunu je po čtyřiceti letech k nepoznání. Kelly McGillis dnes pracuje v odvykacím centru

Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986). FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986). FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986). FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986). FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Tom Cruise a Kelly McGillis ve filmu Top Gun (1986). FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima
V osmdesátých letech patřila Kelly McGillis mezi největší hollywoodské hvězdy a proslavila se rolí instruktorky ve filmu Top Gun. Dnes devětašedesátiletá herečka vypadá úplně jinak a filmovému světu se věnuje už jen okrajově. Svůj život přesunula na venkov, kde učí herectví a pomáhá ženám se závislostí. Cesta k filmu a slavné role
Narodila se v kalifornském městě Newport Beach do rodiny lékaře. Od patnácti let se věnovala divadlu a později studovala herectví na prestižní umělecké škole Juilliard v New Yorku. Její filmové začátky přitom vůbec neodpovídaly budoucí pověsti hollywoodské hvězdy. Z komedie Pánská jízda ji tvůrci vyhodili, protože jim nepřipadala dostatečně hezká.
Po uvedení svého prvního filmu se dokonce na čas vrátila k práci servírky. Průlom přišel až se snímkem Svědek, kde si zahrála amišskou vdovu po boku Harrisona Forda. Následoval obrovský úspěch v Top Gunu a role právničky v dramatu The Accused. Získala také nabídku na hlavní roli v thrilleru Základní instinkt, kterou však odmítla. Uvažovalo se o ní i pro postavu doktorky v Jurském parku.
Odmítla plastiky a o Hollywood ztratila zájem
Před čtyřiceti lety se objevila jako blonďatá letecká instruktorka Charlie po boku Toma Cruise. Dnes už ale vypadá úplně jinak, nosí krátké šedivé vlasy a svůj věk plně přijímá. Sama v rozhovoru uvedla, že vypadá přesně na tolik let, kolik jí skutečně je. Rozhodla se nepodstoupit žádné estetické zákroky, které by jí zajistily mladistvý vzhled pro další filmové role.
V pokračování Top Gunu s podtitulem Maverick z roku 2022 proto chyběla. Tvůrci do nového obsazení vybrali jiné herečky a původní představitelku hlavní ženské role vůbec neoslovili. Sama potvrdila, že ztratila o
prostředí zájem už koncem devadesátých let. Tehdy se odstěhovala na floridský ostrov Key West a začala vést poklidný život v ústraní. hollywoodské Útoky v newyorském bytě
Její soukromí poznamenalo několik násilných událostí. Ve dvanácti letech ji zneužili tři muži. V roce 1982 ji zase v New Yorku přepadli na ulici se zbraní v ruce a brzy poté se do jejího bytu vloupali dva útočníci. Ti ji opakovaně zneužili a vyhrožovali jí smrtí. Fyzické napadení zažila znovu v roce 2016, kdy do jejího domu v Severní Karolíně vnikla cizí žena a zaútočila na ni. Soud útočnici následně potrestal osmnáctiměsíční podmínkou.
Tyto události vyvolaly u herečky vážné psychické potíže. Trpěla nespavostí, záchvaty třesu, výrazně přibrala a nadměrně pila alkohol. Situaci zvládla až po dlouhodobé psychoterapii a pobytu v léčebně.
Pozdní přiznání si orientace
Osobní život ovlivnilo také dlouho utajované zjištění ohledně její orientace. S marketingovým konzultantem Fredem Tillmanem se vzali v době její největší slávy. Společně vychovali dcery Kelsey a Sonoru a provozovali restauraci. Po letech McGillis vysvětlila, že manželství brala spíše jako ochranu před okolním světem a doufala v pocit bezpečí. Své skutečné pocity k ženám si plně připustila až po čtyřicítce, načež následoval rozvod.
V roce 2000 se seznámila s barmankou ze své restaurace Melanie Leis. O devět let později veřejně oznámila svou orientaci a následující rok uzavřely obě ženy v New Jersey registrované partnerství. Tento svazek však po třech letech skončil a herečka dnes žije sama.
Práce v rehabilitačním centru
V současnosti tráví většinu času v jižním Jersey. Zde na plný úvazek pracuje v centru pro drogově a alkoholově závislé. Pět dní v týdnu pomáhá ženám, které procházejí stejnými problémy s návykovými látkami, jaké v minulosti zažila ona sama. Práci se věnuje osm hodin denně.
Ve volném čase učí herectví na místní škole, věnuje se zahradničení, plete a chodí na procházky se psy. K natáčení se vrací jen zcela výjimečně, naposledy přijala epizodní role v seriálech Špinavej John a Národ Z. Zajištění z předchozí kariéry jí umožňuje vybrat si jen ty nabídky, o které má skutečný zájem.
Ve filmu Top Gun si ji diváci mohou připomenout v neděli 27. září v 17:40 na Prima MAX, reprízu stanice uvede 4. září v 10:45.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, people, hellomagazine).