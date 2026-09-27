Dechberoucí filmy, z nichž se vám zatočí hlava. Spolehlivé závratě zajistí Hitchcock i moderní hit

Akrofobií, tedy strachem z výšek, možná často trpíte, i když si to sami nepřipouštíte. Leckomu se na rozhledně rozklepají kolena, když se má přiblížit k zábradlí a pohlédnout dolů, kde se náhle rozevírá zdánlivě bezedná propast. Morbidní představivost v těch chvílích pracuje a snad ji znásobuje ještě znalost minimálně těchto deseti filmů, jejichž tvůrci udělali z výškové závratě jeden z důležitých, ne-li přímo hlavní motiv daných příběhů. Od němé grotesky přes Hitchcocka až po moderní lezecké thrillery – u těchto filmů se vám s jistotou zatočí hlava.
V kinech právě můžete vyzkoušet svou odolnost u vertikálního survivalu Na hraně smrti 2: Deadpoint (Fall 2: Deadpoint), který trochu nečekaně vyšplhal na stříbrná plátna po virální internetové reakci na první díl s příznačným názvem Fall (v češtině buď Na hraně smrti, nebo 610 metrů nad zemí). Hrdinka Jax (Harriet Slater z hororu Tarot) se v solidně přijatém pokračování po smrti své sestry spřáhne s dobrodružnou Luce (Arsema Thomas) a společně utápějí žal na proslulé „prkenné stezce“ na hoře Mount Kwan v Thajsku. Když je po náhlém sesuvu skal uvězní křehké prkno ve výšce 900 metrů nad zemí, musí se postavit svým největším obavám a bojovat o přežití, ačkoli sotva lapají po dechu.
Limity thrillerového béčka jsou ve druhém Fall dle šéfredaktora Kinoboxu Milana Rozšafného „naplněny bez větších problémů a režiséři naštěstí vědí, kde tkví nejsilnější stránka této série. Z nadmořské výšky vám tu tedy znovu nebude příliš dobře…“ Podívejme se při této příležitosti na další, často mnohem starší filmová díla, která pojmu vertigo dodala velmi konkrétní obrysy – v jednom případě dokonce ve filmové řeči vizuálně kanonické.
Nezávislý thriller Fall, který v zámoří do kin distribuovala společnost Lionsgate, byl roku 2022 přímým smyslovým útokem na centrum jednoho z nejrozšířenějších lidských strachů. Dvě kamarádky po sdílené tragédii setřásají trauma paradoxně při bláznivě rizikovém podniku a během zdolávání reálně neexistujícího vysílače uvíznou na miniaturní plošině tak vysoko, že snad i leckterým ptákům by se zamotala hlava. Vyplynula z toho zručně natočená závrať, o niž se postaral režírující scenárista Scott Mann, a také překvapivá psychologizace pod náporem neodbytné halucinace způsobené kombinací fyzických a stresových faktorů.
Film postavený víceméně na dvou schopných herečkách přišel na tři miliony dolarů a díky mezinárodní expanzi a šeptandě, která jeho agresivní stylistické dominanty mezi diváky šířila, se jeho tržby z kin zastavily na sedminásobné hodnotě. Představa hlubokého pádu z rozviklaného pouštního stožáru, odkud posléze nevede žádná úniková cesta, je zručně kombinovaná s vědomím stupňujícího se vyčerpání a zoufalství. Dějově možná triviální, ale jinak vlastně vzorový příklad, jak na celovečerní ploše budovat narativ výhradně na principu „spadne, nespadne“ – a to i díky intenzivnímu horolezeckému prologu.
Jimmy Chin
a Elizabeth Chai Vasarhelyi
– partneři v životě i za kamerami – se potkali, když Vasarhelyi filmovala China jakožto jednoho ze tří horolezců, kteří se v dokumentu Meru
pokoušejí zdolat náročný himalájský vrchol. Společná vášeň pro adrenalinové lezecké podniky se následně promítla zejména do snímku Free Solo (Bez jištění na El Capitan), kde tvůrci publikum přizvali do zákulisí zdánlivě nemožné mise horolezce Alexe Honnolda, jenž jako první člověk v historii bez jištění vylezl na stěnu El Capitan v Yosemitském národním parku.
Formálně Free Solo staví na kontrastu klidného pozorování Honnoldova života a kamerové práce, která diváka pomyslně zavěšuje na stěnu společně s ním. Horolezci-kameramani slaňují po El Capitanu a snímají Honnolda z bezprostřední blízkosti, zatímco další objektivy zachycují jeho výstup zespodu, ze vzduchu i z dálkově ovládaných pozic. Výsledný střih neustále přepíná mezi celky odhalujícími titěrnost lidské postavy vůči třítisícové skalní stěně a subjektivně působícími detaily rukou, chodidel a jednotlivých úchytů. Tvůrci tak z lezení nedělají pouze podívanou, ale téměř fyzický zážitek – National Geographic ostatně snímek popisoval jako dílo s „vertigo-inducing“ kamerou, tedy navozující závrať.
Strhující záznam mimořádně riskantního sportovního výkonu se stal nečekaným diváckým hitem. V kinech utržil celosvětově přes 29 milionů dolarů, získal Oscara za nejlepší dokument a během uvedení vytvořil několik dokumentárních pokladních rekordů včetně vysokého průměru na jedno kino při premiérovém víkendu. V britských kinech byl podle BFI nejvýdělečnějším tradičním dokumentem roku 2018 a jeho úspěch pomohl proměnit Honnoldův téměř neuvěřitelný výkon v jeden z nejznámějších horolezeckých příběhů historie.
Shodou okolností se roku 2015 dostaly do kin dva zcela rozdílné filmy, které se zabývaly výstupy na Mount Everest a bohužel i skutečnými tragédiemi. Baltasar Kormákur ve svém hraném dramatu Everest s řadou hollywoodských hvězd rekonstruoval incident z května 1996, kdy během jediného dne zahynulo na nejvyšší hoře světa osm lidí. V centru příběhu jsou především západní horolezci a průvodci, kteří se v extrémním počasí snaží zvládnout cestu ze základního tábora k vrcholu a zpět. Dokumentární Šerpa naproti tomu zachytil skutečné dění téměř v přímém přenosu: Jennifer Peedom přijela na Everest natáčet dokument o práci šerpů během sezony 2014, jenže 18. dubna obrovská lavina v ledopádu Khumbu zabila šestnáct lidí, z toho třináct místních průvodců.
Právě tady se rozdíl mezi oběma filmy propisuje i do jejich vztahu k výšce a nebezpečí. Everest musí survival hrůzu znovu vystavět pomocí herců, dekorací, vizuálních efektů a kamerových triků, zatímco Šerpa má k dispozici samotnou horu a její nevyzpytatelný terén. Kamera se pohybuje v ledopádu mezi trhlinami, nestabilními bloky ledu a provizorními žebříky, po nichž šerpové během jediné expedice procházejí mnohonásobně častěji než jejich klienti – zhýčkaní a nezkušení západní turisté. Výsledkem jsou záběry, které mohou na člověka trpícího závratí působit fyzicky nepříjemně – zvlášť proto, že tentokrát nejde o rekonstrukci rizikového podniku, nýbrž o skutečné prostředí poznamenané příliš čerstvou událostí.
A právě tragédie, k níž došlo během natáčení, pochopitelně změnila samotný film. Peedom původně plánovala portrét šerpů a jejich práce, jenže po lavině se dokument proměnil v záznam smutku, vzteku a následné stávky, během níž šerpové požadovali lepší podmínky a odmítli pokračovat v sezóně. Zatímco Everest se obrací k proslulé katastrofě a její dramatické rekonstrukci, Šerpa zachycuje takřka bezprostřední realitu a poukazuje na postavení lidí, kteří nejnebezpečnější úseky své posvátné hory zdolávají znovu a znovu, aby se na vrchol dostali jiní. Samotný smrtící sesuv natočený nebyl, ale Peedom incident inscenovala prostřednictvím pozdější menší laviny. Režisérka se zájmem o lezení přitom v půlce října uvede na Apple TV svůj hraný debut Tenzing o legendárním šerpovi, jenž roku 1953 stanul jako první na špici Mount Everestu.
Francouzský provazochodec Philippe Petit 7. srpna 1974 tajně natáhl ocelové lano mezi střechami právě dokončených dvojčat Světového obchodního centra a bez jištění po něm ve výšce zhruba 400 metrů 45 minut chodil, tančil, klečel a dokonce si na něm lehal. Právě tento absurdní cirkusový výkon na tehdy nejvyšších budovách světa byl ohniskem dokumentu Muž na laně (Man on Wire) z roku 2008, který se ovšem stejně bedlivě soustředí na Petitovu osobnost a samotnou několikaměsíční přípravu akce. Z Petita dělá fascinujícího vypravěče a posedlého vizionáře, zatímco jeho plánování, shromažďování kompliců a vkrádání do věží skládá do podoby takřka heistového filmu. Kombinuje přitom archivní materiály, rozhovory s účastníky, Petitovy vlastní záběry a stylizované rekonstrukce.
Jenže právě ve chvíli, kdy má přijít vrchol celé operace, dokument narazí na limity své formy: Petitův přechod nikdo nenatočil „filmovou“ kamerou, už vůbec ne z první osoby. Zachovaly se fotografie a další materiály, nikoli souvislý záznam 45 minut strávených nad propastí, takže režisér James Marsh musel nejnapínavější část příběhu poskládat z vyprávění a statických obrazů. Robert Zemeckis si proto v hraném Muži na laně (The Walk) dovolil opačný přístup: celý film směřuje k okamžiku, kdy Joseph Gordon-Levitt jako Petit skutečně vykročí na lano, a pomocí IMAX 3D, CGI a virtuálních rekonstrukcí Světového obchodního centra se snaží diváka vklínit přímo do jeho subjektivní perspektivy. Zemeckis ostatně tvrdil, že 3D pro tento příběh nebylo efektem navíc, ale formátem, který umožňuje „postavit publikum přímo na lano“.
Snímek z roku 2015 tak využívá veškeré možnosti hraného filmu, aby zaplnil tu největší mezeru dokumentu: ukázal, jaké to může být, když člověk stojí na tenkém laně mezi dvěma mrakodrapy a shlíží na lidské mravenčení z výšky čtyři sta metrů. Tam, kde Marsh nechává část Petitova výkonu na představivosti, Zemeckis z něj dělá fyzickou atrakci – kamera může padat pod něj, stoupat nad něj a spolu s ním se pohybovat v prostoru, který skutečný dokumentární štáb v roce 1974 zachytit nemohl. A publikum při tom samozřejmě ani nedýchá.
„Odvaha v určitém bodě přechází v hloupost,“ praví herec Ving Rhames v Mission: Impossible III. Moudro se ovšem nevztahuje na jeho kolegu Toma Cruise, jenž se zejména v tomto století stal největším hereckým kaskadérem Hollywoodu. „Mám spoustu rituálů před kaskadérskými kousky, které mě drží naživu — záleží na tom, co zrovna dělám a kolik příprav je potřeba. Je v tom hodně přemýšlení a ty scény jsou velmi složité a velmi zajímavé,“ vysvětloval představitel Ethana Hunta, jenž stárnoucího herce vyvedl z dočasné krize z počátku minulé dekády. Cruise se sice roku 2008 zaskvěl jako obtloustlý, plešatý a cholerický producent Les Grossman z Tropické bouře, ale stále zbývalo dokázat, že vedle ohromné nadsázky a muzikálové energie se herec zvládne revitalizovat také jako akční hrdina.
Čtvrtou část Mission: Impossible původně studio Paramount zamítlo a s Cruisem takřka ukončilo dlouholetou spolupráci, ovšem úspěch Tropické bouře a rostoucí vliv J. J. Abramse, jenž natočil M:I 3 a také Star Trek z roku 2009, vedly k oživení série. Mission: Impossible – Ghost Protocol točil tvůrce pixarovek Brad Bird, jemuž šla především v jedné části produkce hlava kolem. Cruise, jenž se zjevně nehodlal dát zastínit mladším Jeremym Rennerem, se v rámci Huntovy dílčí dubajské mise nechal zavěsit z nejvyšší budovy světa a šplhal po Burdž Chalífa, jako by se nechumelilo.
Ač Ghost Protocol není filmem postaveným na výškové závrati, daná sekvence by do výčtu patřila, i kdyby se vyloupla uprostřed dokumentu o chaluhách. Napětí až nevolnost vyplývají z kombinace výšky, selhávající technologie a omezeného času. Ethan visí na vnější straně mrakodrapu ve výšce stovek metrů a spoléhá na speciální přísavné rukavice, které postupně selhávají, a musí se vyškrábat na určené patro dřív, než se situace úplně vymkne kontrole. Kamera přitom podobně jako ve Free Solo neustále střídá extrémní celky s těsnými záběry rukou, bot a obličeje; pohledy kolmo dolů navíc prostor doslova převracejí a zdůrazňují, že mezi Cruisem (samozřejmě připoutaným v postprodukci vymazanými lany) a zemí není nic.
Německé dobrodružné drama Philippa Stölzla rekonstruuje skutečnou tragédii z července 1936, kdy se čtveřice německých a rakouských horolezců pokusila jako první zdolat dosud nepokořenou severní stěnu Eigeru, přezdívanou kvůli množství smrtelných nehod „Mordwand“ neboli Vražedná stěna. V centru šplhá dvojice bavorských lezců Toni Kurz a Andreas Hinterstoisser, k nimž se připojí Rakušané Willy Angerer a Edi Rainer. Po nejprve úspěšném výstupu je zastihne prudké zhoršení počasí a cesta vzhůru se promění v boj o přežití. Film přitom staví vedle samotného horolezeckého dramatu i tehdejší společenský kontext: první výstup měl aktérům zajistit slávu, společenský vzestup a v nacistickém Německu také prestiž včetně očekávaného olympijského triumfu.
Stölzl filmuje stěnu jako téměř nepřátelské živé prostředí – kamera se drží těsně u těl horolezců, nechává je mizet v kolmé skále a nervuje prudkými pohledy do hloubky, zatímco střih kmitá mezi lidským zápasem o každý metr a nervózními pozorovateli dole. Autenticitu přitom počin vytvářel kombinací skutečných horských lokací, studiové ledové a skalní stěny, větru, sněhu, greenscreenu a digitálních rozšíření; pro detailní záběry herců dokonce vznikla část stěny v mrazírenské hale, kde se daly bezpečně simulovat extrémní podmínky. Výsledkem je výrazně fyzická dramatizace, v níž není výška jen kulisou, ale hlavním zdrojem napětí: čím výš čtveřice vystoupá, tím méně má možností na ústup a chytá se do akrofobní pasti.
Trochu jinou ligu hraje hollywoodský Vertical Limit, který si z horolezeckého filmu bere především extrémní prostředí a přizpůsobuje ho pro čistokrevný survivalový akčňák. Bondovský režisér Martin Campbell posílá Chrise O'Donnella na K2, kde po lavině zůstanou v ledové trhlině uvězněni jeho sestra Annie a další dva horolezci. Záchranná výprava se vydává do takřka osmitisícové výšky, kde kromě nedostatku kyslíku, mrazu a padajícího ledu představuje další zádrhel i poněkud šílený nápad použít při záchraně nitroglycerin. Film se přitom s autenticitou příliš nepáře – sám Campbell ho pojal jako velkou „thrill ride“ a ne jako realistickou rekonstrukci horolezecké expedice. Ale i takové popkornové závratě jsou někdy potřeba.
Půvab výškového blockbusteru tkví v tom, jak dokáže z hory udělat obří továrnu na výrobu katastrof. Kamera neustále střídá velkolepé celky zasněžených štítů s těsnými detaily, zatímco postavy se pohybují po kolmých stěnách, visí nad propastí nebo se snaží udržet na rozpadajících se úsecích ledu. Za nejpůsobivější atrakci lze označit už úvodní tragický výstup, při němž se bezpečná cesta během několika okamžiků promění v lavinové peklo; podobně fungují i pozdější záchranné sekvence, které řetězí pády, utržené jištění a praskající led. Část filmu se natáčela v novozélandských Jižních Alpách včetně okolí Mount Cooku, zbytek vznikal kombinací studiových kulis, miniatur a digitálních efektů. Vertical Limit tak není autentickým survivalem, ale jedním z nejčistších příkladů hollywoodského přístupu k výškové hrůze: vezme propast, lavinu a pár kilometrů čtverečních ledu a snaží se z nich vymačkat co nejvíc adrenalinu.
Ještě jeden akční hollywoodský hřích se do seznamu pohodlně vměstná. Cliffhanger od Rennyho Harlina, jenž se v té době vyhříval na úspěchu druhé Smrtonosné pasti, brzy dostane nečekané pokračování s Lily James a Piercem Brosnanem. Původní klasika vypráví o zkušeném horolezci Gabovi (Sylvester Stallone), jehož sice poznamená velká osobní tragédie nad hlubokým průsmykem, ale pouze on dokáže zastavit nebezpečného teroristu (John Lithgow), jenž v horách provádí šílenou milionovou loupež. Sly po sérii kritických a finančních přešlapů potřeboval solidní hit a jako spoluautor scénáře se velkou měrou zasloužil o úspěch, který očekával málokdo. Cliffhanger se stal s tržbami 225 milionů dolarů sedmým nejvýdělečnějším filmem roku a jeho pozitivní recenze často zmiňovaly obdivuhodné technické provedení, z něhož nečněla žádná ateliérová faleš.
Stallone se přitom pro pověstnou úvodní scénu, kdy Gabo zachraňuje kamarádku Sarah (Michelle Joyner), bezvládně visící nad rozsáhlou strží mezi dvěma hřebeny, neodvážil nadýchat vysokohorského vzduchu italských Dolomit. Realisticky zhmotněná situace, při níž Gabo musí nezkušenou ženu s prasklým popruhem vytáhnout do relativního bezpečí a dostat na druhou stranu k helikoptéře, probíhala jen za účasti Joyner, jejího filmového partnera v podání Michaela Rookera a také kaskadéra Marka De Alessandra, jenž zaskakoval za Rockyho. Ten své záběry natáčel v bezpečí studia a střihač Frank J. Urioste se opravdu činil, když střípky skládal do infarktově napínavé koláže.
„Renny mi tehdy pověděl, že nikde není místo na přistání helikoptéry, takže se z ní musíme spustit na laně a někdo si nás přitáhne a popruhy připevní ke skále,“ vzpomínala v rozhovoru pro The Telegraph herečka, která si později trochu vyčítala, že dávala takto všanc vlastní život. Pro legendární scénu přitom Joyner opatřili rovnou dvěma popruhy – jeden byl rekvizitou, která v kritické chvíli praskne, další jí vedl rukávem a chránil ji před reálným pádem do hlubin. Cliffhanger je sice hlavně akční ozvěnou osmdesátek, ale své specifické prostředí dokázal vytěžit takřka dokonale.
Jen málo tvůrců mohlo nebo může tvrdit, že vynalezli techniku, která se stala standardem filmové formy. Zvlášť po skončení klasické studiové etapy, z níž vzešla většina formálních postupů užívaných v mainstreamové tvorbě dodnes. Alfred Hitchcock byl ovšem neúnavný inovátor, jenž soustavně přizpůsoboval styl i dostupné techniky svým převážně mysteriózním zápletkám, kdy diváci postavám pronikali pod kůži. Režisér prvního britského zvukového filmu Její zpověď například využil čerstvou zvukovou technologii nikoli jen k reprodukci dialogů, ale přímo k zachycení psychického stavu hrdinky: po vraždě nechává v okolním hovoru vystoupit jediné slovo, „nůž“, zatímco zbytek ruchů potlačuje. Už tehdy tak dal na odiv jednu ze svých zásadních metod – filmový prostředek pro něj nebyl pracovní technikou, ale nástrojem, jímž lze divákovi vnutit konkrétní perspektivu a pocit.
Tuto posedlost subjektivitou dotáhl k novým výšinám ve Vertigu, kde bývalý policista Scottie (James Stewart) trpí akrofobií a navíc je stále posedlejší ženou, kterou sleduje. Hitchcock využil dnes legendární „Vertigo efekt“ neboli dolly zoom, kombinaci jízdy kamery vzad a současného přibližování objektivem, při níž se prostor opticky natahuje. Propast zející pod hrdinou jako by se v tomto případě náhle propadala do nekonečna. Technika se objeví už při Scottieho pohledu z požárního schodiště a později se stane jedním z hlavních nástrojů filmu: závrať nesužuje jen protagonistu, ale prostřednictvím deformovaného prostoru ji dostává i divák. Hitchcock navíc staví celý film na opakování, obsesivním návratu k jednomu traumatu a postupném rozostřování hranice mezi skutečnou ženou a představou, kterou si o ní Scottie vytvořil. Výšková úzkost je proto v jednom z nejlepších filmů historie vizuálním vyjádřením psychického stavu člověka, který ztrácí kontrolu nad realitou.
Právě tím se Vertigo liší od většiny filmů v tomto seznamu. Hitchcock nepoužívá výšku k navození bezprostřední fyzické hrozby, nýbrž ji překládá do řeči filmové formy: kamera, střih, barva, hudba Bernarda Herrmanna i deformace perspektivy postupně přebírají Scottův pohled na svět. Závrať tak není pouze tím, co postava cítí, ale samotným principem filmu. Hitchcock jejím prostřednictvím sofistikovaně buduje metaforu posedlosti, ztráty a nemožnosti odčinit minulost.
„Safety Last!“, tedy bezpečnost až na posledním místě, je víceméně principem, který řídí motivace většiny aktérů zmíněných závraťových filmů. Současně jde o název grotesky O patro výš! z roku 1923, v níž Harold Lloyd, po Chaplinovi a Busteru Keatonovi třetí nejslavnější němý komik kinematografie, provádí možná nejriskantnější kaskadérský kousek dané éry. Jeho tradiční brýlatý hrdina, kolem něhož se nepředvídatelně odvíjí chaos, se v závěru snaží vyšplhat po fasádě losangeleského mrakodrapu až k hodinám na střeše, přičemž ho postupně ohrožují padající předměty, holubi, utržené parapety i obří ručičky hodin. Slavný obraz Lloyda visícího z ciferníku se přitom stal jednou z ikon němé kinematografie.
Snímek posunul akční, akrobatickou a honičkovou náturu raných grotesek blíž k „suspense“ a právě závraťovému přístupu, ačkoli jeho trik spočívá v tom, že diváka v posledním zběsilém aktu (jemuž ale neschází typická groteskní lavina příhod) soustavně přesvědčuje, že sleduje něco mnohem nebezpečnějšího, než co se skutečně odehrávalo před kamerou. Lloyd totiž většinu lezeckých záběrů opravdu absolvoval sám, avšak nelezl po celé třináctipatrové budově. Štáb stavěl části fasády na střechách několika skutečných losangeleských budov a kamera byla umístěna tak, aby záběr skryl střechu pod nimi a vytvořil iluzi obrovské výšky. Pod plošinou sice byla bezpečnostní matrace, ale Lloyd stále pracoval několik pater nad zemí a pád mimo ni mohl mít fatální následky; jen dálkové záběry obstarával kaskadér, především Bill Strother.
Nešlo tedy o sebevražedný výkon, jak někdy legenda naznačuje, ale ani o bezpečnou studiovou iluzi. Ostatně Lloyd už v té době přišel při nehodě s falešnou bombou o palec a ukazováček pravé ruky a při natáčení používal speciální protetickou rukavici. O patro výš je tak pozoruhodné nejen tím, co Lloyd skutečně riskoval, ale hlavně tím, jak dokonale pochopil filmovou perspektivu: kamera nemusí ukázat skutečnou výšku, stačí diváka přesvědčit, že pod hrdinou žádná bezpečná zóna přistání není. A na to pak různorodě navazovaly všechny výše zmíněné tituly, k nimž můžeme uctivě přiřadit ještě například klasické drama V horách se Spencerem Traceym nebo strhující lanovkovou pasáž válečné špionáže Kam orli nelétají. Čestná zmínka míří rovněž za vizuálně uhrančivým, leč velmi úzkostným prologem sci-fi Ad Astra, kde Brad Pitt absolvuje rekordní filmový pád ze stratosféry.
A jaké filmy bezpečně navodí výškovou (ale klidně libovolnou) závrať vám?
Zdroj: Kinobox