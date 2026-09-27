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Dechberoucí filmy, z nichž se vám zatočí hlava. Spolehlivé závratě zajistí Hitchcock i moderní hit

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Akrofobií, tedy strachem z výšek, možná často trpíte, i když si to sami nepřipouštíte. Leckomu se na rozhledně rozklepají kolena, když se má přiblížit k zábradlí a pohlédnout dolů, kde se náhle rozevírá zdánlivě bezedná propast. Morbidní představivost v těch chvílích pracuje a snad ji znásobuje ještě znalost minimálně těchto deseti filmů, jejichž tvůrci udělali z výškové závratě jeden z důležitých, ne-li přímo hlavní motiv daných příběhů. Od němé grotesky přes Hitchcocka až po moderní lezecké thrillery – u těchto filmů se vám s jistotou zatočí hlava.
Dechberoucí filmy, z nichž se vám zatočí hlava. Spolehlivé závratě zajistí Hitchcock i moderní hit

Dechberoucí filmy, z nichž se vám zatočí hlava. Spolehlivé závratě zajistí Hitchcock i moderní hit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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