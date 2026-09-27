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Soused nad vámi dupe. Pěna na stropě nepomůže, hluk násobí soklová lišta

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Když soused v bytě nad vámi vymění podlahu a vy najednou slyšíte každé došlápnutí paty i posunutí židle, první myšlenka často vede k nákupu akustické pěny na strop. Jenže měkký molitan mechanické vibrace z betonu nezastaví. Skutečná příčina dunivého hluku se obvykle skrývá o patro výš v banálním detailu – v nesprávně namontované soklové liště, která z celé podlahy vyrobila ozvučnou desku.
Řemeslník instaluje lamely plovoucí podlahy na akustickou podložku s dodržením dilatační spáry u zdi

Řemeslník instaluje lamely plovoucí podlahy na akustickou podložku s dodržením dilatační spáry u zdi

Zdroj: Raphael Mecke / Wikimedia / CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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