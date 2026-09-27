Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech
Se smutnou zprávou přišel dnes městys Stonařov na Jihlavsku. Po těžké nemoci zemřel jeho starosta Ivan...
Tři promile alkoholu. Taková hodnota svítila na alkoholtesteru u řidiče, kvůli kterému vyjížděla policejní...
Téměř stovka aktivistů od dnešních brzkých ranních hodin obsadila porodnu prasat v Markvarticích. Jak sami...
Krajské město Vysočiny plánuje mít zmapovanou odvodňovací síť. Náklady na generel odvodnění jsou 11 milionů...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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