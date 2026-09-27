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Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech

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HC Dukla Jihlava letos slaví sedmdesát let své existence a A-tým včera poprvé nastoupil ve speciálních výročních dresech. Přinesly jim štěstí, tradičního rivala ze Zlína domácí hokejisté porazili 3:2.
Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech

Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech

Zdroj: HC Dukla Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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