Kometa nezvládla Pardubice 5:3. Prohrála s nimi už podeváté v řadě

Východočeši porazili Kometu podeváté v řadě, Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Pardubice si výhrou pojistily druhé místo za vedoucím Třincem, Kometa je v tabulce osmá.
V brněnském dresu dostal mezi tyčemi po dvou zápasech příležitost opět Stezka, trenér Zábranský i po dvou předchozích výhrách opět překopal útočné formace, které ale musely v úvodních minutách čelit nápadité hře obhájce titulu.
Kometa využila svoji první větší příležitost k otevření skóre. Po spolupráci Hynka Zohorny s Pospíšilem se k puku dostal Kollár a prostřelil Willa, který se do pardubické branky dostal po jednozápasové pauze.
V dalším průběhu první třetiny měly oba celky možnost skórovat v přesilové hře, lépe s touto možností naložili Pardubičtí. Po přihrávce Červenky střílel Košťálek a Tomáškova teč přelobovala bezmocného Stezku. Možnost otočit skóre pak měli Červenka se Sedlákem, ale druhý gól jim sebral výborný Stezka.
Pardubice svoji převahu zúročily v úvodu druhého dějství. Kombinace druhého útoku a šikovný pas kanadského obránce Tourignyho našly zcela volného Smejkala, který svým čtvrtým gólem v sezoně poslal obhájce titulu do vedení.
Hosté oproti předchozím utkáním zpřesnili defenzívu, vyvarovali se chyb a nepouštěli Brňany do předbrankového prostoru. I proto se Kometa dostávala do střeleckých příležitostí jen těžko. Prosadila se až ve 30. minutě, malé zaváhání obrany Východočechů potrestal zblízka Hynek Zohorna, jehož před brankou našel Pospíšil.
Kometa po vyrovnání převzala iniciativu, ve 33. minutě pálil tvrdě Flek, Willa však nepřekvapil. Povedlo se to o pár vteřin později Zbořilovi, který zužitkoval důraznou práci Ilomäkiho a dorazil puk do sítě.
Skvělá partie tak dostala další náboj, rychlé akce se střídaly na obou stranách, v závěru druhého dějství byl po chybě v rozehrávce vyloučen Červenka, nicméně Kometa svoji druhou přesilovku nevyužila, těsně před sirénou navíc vychytal Will sólo brněnského kapitána Fleka.
Na začátku třetí třetiny mohl navýšit brněnské vedení Zbořil, ale zblízka přehodil nejen Willa, ale i jeho branku. Kometa se soustředila na bránění středního pásma a aktivní obranu proti zredukované sestavě Pardubic. O vyrovnání se postarala nejzkušenější dvojice hostí. Červenkovu střelu z kruhu Stezka vyrazil před sebe a Sedlák puk dorazil do sítě.
V závěru základní hrací doby se oba týmy pokoušely strhnout výhru na svoji stranu, Kometa k tomu dostala možnost přesilové hry, ale naložila s ní špatně. Pospíšil "namazal" pasem na hůl Mandáta a ten svoje sólo v oslabení proměnil ve vítězný gól. Kometa zkusila vyrovnat při hře bez brankáře, ale bekhendovou trefou přes celé hřiště pojistil výhru do prázdné branky obránce Mikliš.
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 7. Kollár (K. Pospíšil, H. Zohorna), 30. H. Zohorna (K. Pospíšil, Leino), 33. A. Zbořil (Ilomäki) - 16. Tomášek (Košťálek, Červenka), 26. Smejkal (M. Tourigny), 47. L. Sedlák (Červenka, Košťálek), 56. Mandát, 58. Mikliš. Rozhodčí: Cabák, Kika - Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7657.
Sestavy:
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Ščotka, Gulaši, Nedomlel - H. Zohorna, Leino, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Kunc - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Jakub Brabenec, T. Zohorna, Cingel. Trenér: Zábranský st.
Pardubice: Will - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kelemen, T. Nosek, Kondelík - Vondráček, Sobotka, Poulíček - M. Válek. Trenér: Pešán.