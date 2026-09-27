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Domácí tlačenka z vepřového kolena: Krabice od mléka nahradí formu a výsledek drží krásně pohromadě

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Když chci udělat něco poctivého k večeři nebo na studený talíř pro návštěvu, často sáhnu právě po domácí tlačence z vepřového kolena. Tahle verze v krabici od mléka je překvapivě jednoduchá, nepotřebuje žádnou zvláštní formu a díky vývaru, česneku a majoránce má přesně tu chuť, kterou si s domácí zabijačkou spojujeme.
Obrázek k receptu na omácí tlačenku z vepřového kolena v krabici od mléka: Snadný způsob, jak připravit poctivou zabijačkovou dobrotu i bez formy

Obrázek k receptu na omácí tlačenku z vepřového kolena v krabici od mléka: Snadný způsob, jak připravit poctivou zabijačkovou dobrotu i bez formy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí tlačenku z vepřového kolena v krabici od mléka: Snadný způsob, jak připravit poctivou zabijačkovou dobrotu i bez formy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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