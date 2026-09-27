Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží

Meteoroložka Dagmar Honsová předpovídala přízemní mrazíky, které nás poctily svou první návštěvou při prodlouženém svátečním víkendu. Někoho mohly potěšit občasné ranní mlhy:
Ranní teploty 7 až 2 °C, četné přízemní mrazíky. Odpolední teploty 19 až 25 °C.
Takové počasí už lehce naznačuje charakter dalších dnů. Meteoroložka označila pondělí jako nejteplejší den celého týdne. Zároveň ale na chvíli končí naděje na mlhy, deště a podzimní marast.
V další dny nás žádné deště nečekají. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás oblaží svou přítomností delší období sucha. Kdo má ale rád babí léto, přijde si na své.
Týden babího léta a krátkých rukávů
Podle týdenního výhledu můžete doma celý týden nechat deštníky a vybavit se spíše lehkým oblečením, alespoň co se týče odpoledních pochůzek.
Ranní teploty se budou po celý týden pohybovat kolem 10 °C, začátkem týdne se mohou ještě ráno vyskytovat ojediněle mlhy. Během dne se však bude velmi oteplovat, zprvu na 22 °C, v dalších dnech mohou být teploty ještě vyšší a podobné počasí vydrží až do víkendu. Ještě víkend by měl být teplý a bez deště, takže si klidně můžete udělat plány, měly by vyjít.
Dlouhodobá předpověď vidí déšť
Podle dlouhodobé předpovědi by měl být přelom měsíců opravdu suchý s minimem srážek, sluníčka si užijeme až nad míru. Ale v dalších dvou týdnech, tedy zhruba od 10. října by se již měly vyskytovat občasné deště, a srážky se tedy vrátí k průměrným hodnotám. V celku bude období příštích čtyř týdnů srážkově průměrné, spíše s tendencí k podprůměru. Snad se to tedy v říjnu vylepší.
Jaký týden, takové Vánoce
Pojďme to slunečné počasí trošku odlehčit. Pranostiky na konec září a začátek října jsou velmi zajímavé, naši předkové spíše počítali s počasím předpovídajícím sníh a zimu, kterou příroda potřebuje. Nic dobrého nám ale nevěstí, vezmeme-li v potaz letošní předpověď počasí. Zejména nepříjemná pranostika je ta, která je spojena s úterým, 29. září.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
Můžeme tedy předpokládat, že budou Vánoce opět na blátě.
Dejme si pozor ale také na pátek, 2. října:
Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
Teplý přelom měsíců tedy dlouhodobému vývoji počasí příliš nepřeje. Nakonec jsou to ale jen pranostiky. Meteorologové předpovídají i vliv klimatických jevů, které by měly do střední Evropy přinést možná teplejší zimu, ale s výraznými občasnými výkyvy směrem k silným mrazům.
Zdroje článku: chmi.cz, pranostika.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková