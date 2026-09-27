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Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží

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Vysychající příroda si po horkém létě odpočinula pod krátkými dešti. Následující dny ji však čeká další náročná zkouška. Babí léto by bylo vítané, jenže letos bychom raději dešťové mraky. Ty se k nám ale jen tak nepodívají. Meteoroložka Dagmar Honsová prozradila, jak bude v novém týdnu.
Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží

Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží

Zdroj: Mike Workman/ Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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