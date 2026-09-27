Microsoft zablokoval trik, který zrychloval SSD disky ve Windows 11. Existuje ale trik, jak turbo režim zapnout i teď

V prosinci 2025 Microsoft oficiálně představil nativní NVMe ovladač nvmedisk.sys pro Windows Server 2025. Serverový benchmark ukazoval impozantní čísla: až o 80 % více vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS) a přibližně o 45 % nižší zátěž procesoru na jednu I/O operaci oproti předchozí generaci. Komunita nadšenců následně zjistila, že některé potřebné součásti jsou přítomné také ve Windows 11 24H2 a 25H2. Stačilo zapsat správné hodnoty do registru a nativní NVMe stack se na některých buildech aktivoval. Jenže Microsoft tuto cestu postupně zablokoval. Obejít omezení se komunita pokusila pomocí nástroje ViVeTool, který pracuje s interními feature flagy systému. Ani tento postup ale nemusí fungovat na všech buildech a s dalšími aktualizacemi může přestat fungovat úplně.
Co přesně Microsoft zablokoval
Původní trik spočíval v zápisu trojice číselných klíčů (735209102, 1853569164, 156965516) do registrové větve HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides. Tím se systém na podporovaných buildech pokusil načíst nový ovladač nvmedisk.sys místo staršího StorNVMe.sys, který Windows 11 standardně používá pro komunikaci s NVMe disky. Na Windows Serveru 2025 přitom Microsoft sám zveřejnil analogický postup s klíčem 1176759950=1.
Problém se objevil někdy kolem přelomu února a března 2026, kdy nové buildy Windows 11 přestaly na tento registrový override reagovat. Microsoft k tomu nevydal žádnou oficiální poznámku k vydání, ale 8. ledna 2026 Elden Christensen z Microsoftu v diskusi pod původním oznámením výslovně napsal, že nativní NVMe je podporované výhradně na Windows Server 2025 a že širší rozšíření do celého Windows kódu firma teprve zkoumá. Jinými slovy: nejde o odebrání oficiální funkce z Windows 11, ale o uzavření nepodporované cesty, kterou komunita využívala k aktivaci serverového ovladače.
Alternativní cesta přes ViVeTool a její limity
Po omezení registrového override se komunita přesunula k nástroji ViVeTool, který pracuje s interním feature control API Windows. Konkrétně šlo o zapnutí feature ID 60786016 a 48433719 přes příkazový řádek. Tento postup obcházel zablokovanou cestu přes registr a na některých buildech Windows 11 25H2 skutečně fungoval.
Jenže ani tato cesta není trvalá. Podle záznamu v komunitním GitHub issue z 1. června 2026 už na buildu 26200.8524 ani zapnutí příslušných flagů přes ViVeTool nestačilo. Systém po aktivaci nepředával očekávaný identifikátor GenNvmeDisk, takže se ovladač nvmedisk.inf nespároval s diskem. Část uživatelů pak zkoušela cestu přes vlastní upravený INF soubor s testovacím podpisem, což je ale zásah daleko za hranicí běžného tweaku.
Prakticky to znamená, že obejití přes ViVeTool funguje jen na konkrétních buildech Windows 11 a s dalšími změnami systému může přestat fungovat. Microsoft přitom takovou konfiguraci nepodporuje.
Kolik výkonu reálně získáte
Serverová čísla Microsoftu (80 % nárůst IOPS, 45 % úspora CPU) pocházejí z kontrolovaného testu s 4K random read a NTFS. Na desktopových Windows 11 je realita výrazně proměnlivější:
- Malé bloky (4K random): komunitní testy hlásí výsledky od přibližně +20 % do +85 % IOPS, v jednom případě na starším OEM Samsung NVMe dokonce +167 %. Takto vysoké výsledky ale nelze považovat za obecně dosažitelný nárůst výkonu.
- Sekvenční čtení/zápis: zlepšení bývá výrazně menší, typicky v jednotkách až nižších desítkách procent podle konkrétního testu a zařízení.
- Běžná desktopová odezva: rozdíl může být pro většinu uživatelů malý nebo prakticky nepostřehnutelný. Výhoda se může projevit spíše při vysoké paralelní zátěži a práci s velkým množstvím menších I/O operací.
Záleží na konkrétním disku, jeho firmwaru, ovladačích, workloadu i verzi Windows. Univerzální „turbo režim pro každého“ to tedy není.
Rizika, která nelze ignorovat
Zásah do úložného stacku operačního systému patří mezi citlivější úpravy, jaké lze provést. Několik konkrétních rizik:
- BitLocker: změna úložného stacku nebo konfigurace ovladače může v některých případech vyvolat výzvu k zadání obnovovacího klíče. Před jakýmkoli zásahem je proto vhodné ochranu dočasně pozastavit (Suspend-BitLocker) a mít bezpečně uložený obnovovací klíč.
- Vendor utility: WD a SanDisk už v Dashboard verze 5.2 z 5. března 2026 přidaly podporu pro Windows Native NVMe driver. Samsung Magician 7.1.1 podporuje Microsoft NVMe driver obecně, ale explicitní potvrzení kompatibility s
nvmedisk.sys se nepodařilo dohledat. Po přepnutí se proto může stát, že některý výrobní nástroj nebude disk správně rozpoznávat.
- Všechny NVMe disky najednou: změna ovladače na úrovni systému nemusí ovlivnit pouze systémový disk. Může se týkat i dalších NVMe disků, které používají příslušný Microsoft inbox driver. Pokud máte v počítači dva nebo tři NVMe disky, je proto potřeba počítat s možností, že se změna dotkne všech.
- Selhání při startu: v nejhorším scénáři se systém po restartu nemusí správně spustit a bude nutné použít Windows Recovery Environment nebo vrátit předchozí konfiguraci.
Přijde oficiální podpora pro Windows 11?
Microsoft v lednu 2026 napsal, že možnost rozšíření nativního NVMe do celého Windows kódu „rozhodně zkoumá“. Žádné datum, žádné číslo buildu ani konkrétní roadmapu ale v té době neuvedl. V oficiálním seznamu novinek Windows 11 verze 25H2 se nativní NVMe ovladač neobjevuje jako podporovaná funkce.
Signály z ekosystému přitom naznačují, že výrobci s podporou Microsoft Native NVMe driveru počítají: WD už jeho podporu uvádí a Samsung Microsoft NVMe ovladače ve svém softwaru podporuje. To ale samo o sobě neznamená, že Microsoft chystá zpřístupnit nvmedisk.sys ve Windows 11 v konkrétní budoucí aktualizaci.
Kdo chce nativní NVMe stack vyzkoušet dnes, musí počítat s tím, že jde o nepodporovanou úpravu závislou na konkrétním buildu, se zálohou v ruce a s vědomím, že příští aktualizace Windows může tento způsob aktivace znefunkčnit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda