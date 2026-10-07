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Někdo takový med koupí. Určitě se tomu nejhoršímu vyhněte

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Podzim je v plném proudu a blíží se zima. Období, ve kterém se většinou zvýší spotřeba jedné tradiční potraviny. Ano, hádáte správně, jedná se o med. Právě tento přírodní včelí produkt spousta lidí považuje za jakýsi elixír, který musí mít doma. Nákup medu ale nemusí být až tak jednoduchý. Ideální je samozřejmě pořízení medu přímo od včelaře, který výrobě medu rozumí a prodá vám kvalitní produkt, jenž stojí za to. Jestliže se ale vypravíte do supermarketu, měli byste zbystřit. Některé medy totiž svou kvalitou zcela jistě neuchvátí. Ba naopak.
Med

Med

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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