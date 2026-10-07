Podzim je v plném proudu a blíží se zima. Období, ve kterém se většinou zvýší spotřeba jedné tradiční potraviny. Ano, hádáte správně, jedná se o med. Právě tento přírodní včelí produkt spousta lidí považuje za jakýsi elixír, který musí mít doma. Nákup medu ale nemusí být až tak jednoduchý. Ideální je samozřejmě pořízení medu přímo od včelaře, který výrobě medu rozumí a prodá vám kvalitní produkt, jenž stojí za to. Jestliže se ale vypravíte do supermarketu, měli byste zbystřit. Některé medy totiž svou kvalitou zcela jistě neuchvátí. Ba naopak.
Pozor na med ze zemí mimo EU
Někteří výrobci mohou přidávat do medu další přísady, případně mohou vytvářet směsi medů pocházejících z různých zemí mimo Evropskou unii. Na takovéto medy je třeba dát velký pozor, protože se v nich často nachází látky, jež nejsou pro člověka dvakrát bezpečné. Ostatně je to několik let zpátky, co byla v medu z Číny prokázána přítomnost antibiotik. Ta jist v medu rozhodně nechcete.
Jak poznat kvalitní med nejen dle etikety?
Poměrně jednoduše. Stačí se podívat na původ samotného medu. Opravdu kvalitní med musí mít svůj původ v zemích Evropské unie. Právě v EU panují poměrně přísné podmínky pro kvalitu medu. Jinak je třeba také zkontrolovat konzistenci medu. Ten kvalitní bude krystalizovat, navíc se v něm nebudou vytvářet vodnaté vrstvy. Přeleje se ve sklenici pomalu z jedné strany na druhou. Určitě se nevyplatí jít pouze po ceně. Nejlevnější produkty mohou být šizené.
Tip: Využití medu na zahradě. Rostlinám prospěje i malá trocha.
Foto: Pixabay
Ideální je vybrat med u včelaře
Přesně tak. Prodejců je v současné době poměrně velké množství. Jinak existují také nejrůznější prodejny a krámky se zdravou výživou. V nich si většinou najde místo i kvalitní med přímo od včelaře, takže budete mít také jistotu správného nákupu.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Někdo takový med koupí. Určitě se tomu nejhoršímu vyhněte first appeared on Naše zahrada.